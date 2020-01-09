YURTHABER
  4. Üniversite öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine destek

Üniversite öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine destek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinden oluşan Gülümseyen Gözler Kulübü, Altınahır İlkokulu’nda kütüphane kurarken Taşhan İlkokulunda ise öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde üniversite öğrencileri, bir köy okulunda kütüphane bulunmadığını öğrendi.

Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinden oluşan Gülümseyen Gözler Kulübü, Altınahır İlkokulu’nda kütüphane kurarken Taşhan İlkokulunda ise öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde üniversite öğrencileri, bir köy okulunda kütüphane bulunmadığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen öğrenciler,bağışlarla topladıkları kitap ve kırtasiye malzemeleriyle Siverek Altınahır İlkokulunu donatarak minik öğrencileri sevindirdi.Yaklaşık binüçyüz kitabın okula bağışlanmasına vesile olan Gülümseyen Gözler Kulübünden 32 öğrenci,kitaplık kurulumunun ardından çeşitli görsel etkinliklerle çocukları eğlendirdi.
Yine Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gülümseyen Gözler Kulübüöğrencileri,Siverek ilçesinde bulunanTaşhan İlkokulunda eğitim gören 170 öğrenciye ayakkabı, giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu. EtkinliğeSiverek Uygulamalı Bilimler FakültesiDekanı Prof. İbrahim Hayoğlu, Gülümseyen Gözler KulübüDanışmanı Dr. Öğretim Görevlisi Hasan Bardakçıve fakülte sekreteri Mustafa Karadağlı katıldı.
Kulübün adında da belirtildiği üzere gülümseyen gözler görmenin mutluluğunun tarifsiz olduğunu belirten Kulüp Danışmanı Dr. Öğretim Görevlisi Hasan Bardakçı “Kulüp olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Millet olarak yardımlaşma ve paylaşma kültürüne sahibiz. Bölgemizin sosyo-ekonomik durumu gereği de bu tarz projelere ağırlık veriyoruz. Birçok Sivil Toplum Kuruluşları bize destek sözü verdiler. Her ay bir köy okulumuzda böyle etkinlikler düzenleyeceğiz”dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Şanlıurfa’da kimsesiz çocuklar topluma kazandırılacakŞanlıurfa’da kimsesiz çocuklar topluma kazandırılacak
İçme suyu hat döşeme çalışmalarını devam ediyorİçme suyu hat döşeme çalışmalarını devam ediyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Ender Eczanesi
Merkez
Etem Eczanesi
Merkez
Hasan Özer Eczanesi
Merkez
Necip Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.