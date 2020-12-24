Üniversite öğrencilerinden, "Mama kumbarası" ile sokak hayvanlarına destek

Elazığ’da, üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü bir grup başlattıkları ‘Mama Kumbarası’ kampanyası ile yaklaşık 100 sokak hayvanını besleyerek farkındalık oluşturuyor.

Koronavirüs (Covid-19) insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da tedbirler üst seviyelere çıkartılarak salgınla mücadele sürdürülüyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, özellikle yasaklanması nedeniyle mesire alanlarının boş kalmasıyla sahipsiz hayvanlara valilik, belediye ve diğer kurumların yanı sıra gönüllülerde sahada görev yapıyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğunun (FÜHAT) hayata geçirdiği ‘Mama Kumbarası’ kampanyası ile sokak hayvanlarına destek oldu. Kampanya sayesinde yaklaşık 100 sokak hayvanını düzenli olarak besleyen topluluk, farkındalık oluşturdu.

FÜHAT’ın üyesi olan ve daha önceden de bir çok farkındalık çalışmasını hayata geçiren Veteriner Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Beyza Berfin Şener’de, topluluk adına kentin bir çok noktasında köpek ve kedileri arkadaşlarıyla besledi.

İmkanları dahilinde sokak hayvanlarını beslediklerini ve başlatmış oldukları kampanyaya desteğini daha da artmasını istediklerini dile getiren Beyza Berfin Şener, “ Uzun süredir, Elazığ’daki sokak hayvanlarının sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Mama Kumbarası kampanyası aracığıyla bize gelen mamalarla 100’ün üzerinde kedi ve köpeğin bakımı ile ilgileniyor, beslenmelerine aracılık ediyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları dahil düzenli olarak beslemelerimizi yapıyoruz. Bazen vatandaşlarımızdan da beslemeye gelmek isteyen oluyor. Maalesef pandemi sürecinden dolayı beraber beslemeye gitmek çok mümkün olmuyor. En son yakın bir tarihte Elazığ genelinde kulüp danışman hocamız Prof. Dr. Rahşan Özden’in yönlendirmesi ve desteğiyle büyük bir besleme organizasyonu gerçekleştirdik”dedi.

Gelen mama bağışlarıyla sokak hayvanının karnını doyurduklarını anımsatan Şener, “Vatandaşlarımızdan ricamız, en azından mahallelerindeki hayvanlara sahip çıksınlar. Akşam yemeğinden artan ve çok baharatlı olmayan yiyecekleri kapılarının önüne bir kap su ile koyarlarsa bizleri de çok mutlu ederler. Eğer bize de destek olmak isterlerse sosyal medya üzerinden mama yollayabilirler. Zaten sosyal medya hesaplarımızda sabit ‘Mama Kumbarası’ kampanyası ile ilgili linkimiz var. Oradan mama yollayabilir, yaptığımız çalışmaları takip edebilirler. Bugün Cip Mesire Alanı’nda beslememizi yapıyoruz. Burası besleme bölgelerimizden biri. Burada da 20‘ye yakın kedi ve 10’a yakın köpek besliyoruz” diye konuştu.

