Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "Bahar" ve "TSK" yazdı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki KYK yurtlarında kalan öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla oda ışıklarının tamamını kapattıktan sonra "Bahar" ve "TSK" yazıları oluşacak şekilde ışıkları açtı.

İstiklal Marşı'nı da okuyan öğrenciler Mehmetçikler için dua etti.

