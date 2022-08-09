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Üniversite okuma hayali 62 yaşında İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde gerçek oldu

09.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite okuma hayali 62 yaşında İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde gerçek oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinden olan Ayten Baran, üniversite okuma hayalini 62 yaşında gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, çocuklarını büyütmek için üniversite eğitiminden feragat ettiğini ancak hiçbir zaman okumak için geç olmadığını belirtti.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nde de staj yapan 3 çocuk annesi Baran, üniversite eğitiminin çok istediği bir hayali olduğunu ifade etti.

Baran, "22 yıldır resimle ilgileniyorum. 50'den fazla kişisel sergim var. Resim yapmam beni grafik tasarımı bölümü okumaya yöneltti. Bu süreçte çocuklarım üniversite okuma kararıma çok sevindiler. Aynı zamanda üniversitem ve hocalarım da her zaman destek oldular. Eğitim hayatıma bomba gibi bir motivasyonla döndüm." ifadelerini kullandı.

Azmi ve çalışkanlığı ile birçok öğrenciye örnek olan Ayten Baran, 2022-2023 yılı eğitim-öğretim döneminde mezun olacak. Aynı zamanda Baran, lisans eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına da devam etmeyi planlıyor.

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