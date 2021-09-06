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Üniversite sınavında ilk 5'e giren Mersinli 2 öğrenciye mezun oldukları eğitim kurumundan otomobil sürprizi

06.09.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite sınavında ilk 5'e giren Mersinli 2 öğrenciye mezun oldukları eğitim kurumundan otomobil sürprizi

MERSİN (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sayısalda ilk 5 arasına giren Mersinli iki öğrenciye mezun oldukları özel eğitim kurumu yönetimince otomobil hediye edildi.

Mersin merkezli Yenişehir ilçesinde hizmet veren lise seviyesindeki özel eğitim kurumunun 12. sınıf öğrencilerinden Mustafa Bora Köseoğlu (18) ve Abdullah Rüzgar (18), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen 2021 YKS'de AYT sayısalda Türkiye'de ilk 5 arasına girdi.

Öğrencilerinin YKS yerleştirmelerinde hayalini kurdukları üniversiteyi kazanmalarının ardından harekete geçen özel eğitim kurumu yönetimi, Türkiye 4'üncüsü Köseoğlu ve Türkiye 5'incisi Rüzgar için iki otomobil satın aldı.

Süslenerek okulun önüne getirilen araçlar, aileleriyle çağrılan Köseoğlu ve Rüzgar'a hediye edildi.

Özel eğitim kurumunun sahibi İbrahim Kütük, AA muhabirine, öğrencilerinin YSK 2021'de elde ettiği başarının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerine verdikleri sözü tuttuklarını belirten Kütük, "Her ikisine de otomobil hediye ettik. Araçlarını teslim ettiğimizde çocukların gözlerindeki ışıltıyı ve mutluluğu gördük. Keyifli anlar yaşadık. Öğrencilerime bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Kurum müdürü İlhan Yuna da öğrencilerinin çok önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirerek, "Çocuklarımız bu sürprizi bizden istemediler. Araba hediye edeceğimizi duyduklarında heyecanlandılar. Arabalarını ailelerinin yanında teslim alırken büyük bir gurur ve heyecan yaşadılar. Gözlerinden yaşadıklarını hissettik." ifadelerini kullandı.

- "Hem mutluyum hem de şaşkınım"

Öğrencilerden Mustafa Bora Köseoğlu da öğretmenleri Kütük'ün otomobil sözü vermesinin ardından hırslandıklarını söyledi.

Sonuçlar açıklandığında otomobil sözünün aklına gelmediğini belirten Köseoğlu, "Hocamız bizi motive etmek için söylüyor sanmıştım. Sözünü tuttu. Bize araba hediye etti. Hem mutluyum hem de şaşkınım. Çok farklı hissediyorum. Araba sahibi oldum. İlginç bir duygu." diye konuştu.

Abdullah Rüzgar da hediye karşısında çok şaşırdığını kaydederek, "Öğretmenimizin verdiği sözü tutması bizi çok sevindirdi. Artık ikimiz de şu an birer araba sahibiyiz. Başarıyı yakalamışken aldığımız bu hediye bizi çok mutlu etti." dedi.

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