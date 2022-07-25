Üniversite taban puanları 2022! ÖSYM YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Üniversite taban puanları 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak olan üniversite tercihleri dolayısıyla merak konusu oldu. Güzel bir üniversite okuma hayaliyle tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 yılı üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listelerini araştırıyor. İşte üniversite taban puanları...

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor.

Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde edebilirsiniz.

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'DE BU YIL ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

2021 yılında üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

TYT ve AYT puanıyla tercih yapacak olan adayların 24 tercih hakkı olacak.



