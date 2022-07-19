Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022! ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans üniversite taban puanları yayınlandı

Üniversite taban puanları açıklandı mı sorusunun yanıtı, YKS sonuçlarının ardından tercih işlemleri öncesinde milyonlarca öğrencinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. 2022 üniversite taban puanlarıyla birlikte 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları görüntülenebilecek. Peki, ÖSYM üniversite taban puanları açıklandı mı? 2,4 yıllık bölümlerin taban puanları belli oldu mu?

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuzda açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından gözler 2022 yılı üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına çevrildi. Üniversite tercihlerinde öğrencilere yardımcı olacak olan liste ÖSYM'nin duyurusu ardından yayınlandı.

Yapılan açıklama sonrasında yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu adaylara yardımcı olacak.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

YKSsonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gözü kulağı tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercih işlemlerini http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.



