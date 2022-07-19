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Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022! ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans üniversite taban puanları yayınlandı

19.07.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-2023 YKS tercih ön kılavuzu sonrasında belli oldu. YKS tercih kılavuzuyla birlikte adaylar, üniversitelerin 2022 yılı için taban puanları ve başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek ve tercihlerinde fikir edinebilecek. İşte üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022! ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans üniversite taban puanları.

Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022! ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans üniversite taban puanları yayınlandı

Üniversite taban puanları açıklandı mı sorusunun yanıtı, YKS sonuçlarının ardından tercih işlemleri öncesinde milyonlarca öğrencinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. 2022 üniversite taban puanlarıyla birlikte 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları görüntülenebilecek. Peki, ÖSYM üniversite taban puanları açıklandı mı? 2,4 yıllık bölümlerin taban puanları belli oldu mu?

2yıllık

4yil

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuzda açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından gözler 2022 yılı üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına çevrildi. Üniversite tercihlerinde öğrencilere yardımcı olacak olan liste ÖSYM'nin duyurusu ardından yayınlandı.

yks

Yapılan açıklama sonrasında yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu adaylara yardımcı olacak.

Yeni Proje

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

YKSsonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gözü kulağı tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercih işlemlerini http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.


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