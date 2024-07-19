Üniversite tercihi yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar

1.Üniversite tercih ederken ilk olarak tabii ki seçeceğiniz üniversitenin eğitim kalitesine dikkat etmelisiniz.



Üniversite tercih ederken birinci sırada tabii ki eğitim kalitesi var. Sizin için en iyi üniversiteyi seçmek için öğretim kadrosuna ve ders içeriklerine bakabilirsiniz. Bu seçimi yaparken akademik kadroyu inceleyebilir ve yayınlanmış makalelerine bakabilirsiniz.

2. Üniversitenin burs olanaklarını dikkatli incelemelisiniz.



Üniversitelerde çeşitli burslar var. Eğer burslu şekilde okuyacaksanız bursların oranını ve kesilme şartlarını iyice incelemeniz gerek. Bazı üniversiteler ilk tercihlere de yüksek oranlarda burslar verebiliyor. Bu tercihi yaparken bursların kesintisiz olup olmadığından emin olmanız gerekiyor.

3. Seçeceğiniz üniversitenin yurt olanakları oldukça önemli.



Üniversitelerin çevrelerinde yurtlar olabiliyor. Bazı üniversitelerin ise kampüsünde yurt bulunabiliyor. Size en uygun konaklama imkanlarına sahip bir üniversite seçmeniz daha iyi olacaktır.

4. Tercih ettiğiniz üniversitenin uluslararası üyelikleri ve akreditasyonları olup olmadığı da önemli!



Üniversite tercihinde uluslararası üyeliklere ve akreditasyonlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tür belgeler, üniversitenin kalitesini gösteriyor. Aynı zamanda yurt dışı değişim programları gibi avantajları da beraberinde getiriyor.

5. Güvenli bir kampüs, rahat bir üniversite deneyimi demek!



Üniversitedeyken huzursuz hissetmemek için güvenli bir kampüse ihtiyacınız var. Öğrencilerin rahat ve güvende olabileceği hatta güvenlik görevlilerine dahi gerek olmayan bir ortamı olan üniversite sizin için ideal olabilir.

6. Üniversitede sosyal bir yaşamınız olmalı!



Seçeceğiniz üniversite sosyal anlamda da size faydalı olmalı. Bahar şenlikleri ya da seminerler olmadan bir üniversite hayatı düşünülemez. Eğlenebileceğiniz ve bilgilenebileceğiniz bir ortamın olması üniversite hayatınızın daha verimli geçmesini sağlıyor. Bunun yanında öğrenci kulüplerinin çeşitliliği de önemli. Ayrıca çıkıp gezebileceğiniz bir çevreye sahip bir üniversitede okusanız fena olmaz değil mi? Mesela Kıbrıs'ta bir üniversite tercih ederseniz Kıbrıs'ın doğal güzelliklerini görme şansınız da olur!

Hayata bir adım önde başlamak isteyenlerin üniversite tercihi Lefke Avrupa Üniversitesi!



KKTC’nin En Hızlı Büyüyen Devlet Üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesi, çocuğunuzun geleceğini şekillendirme aşamasında önemli rol oynuyor. Eğitim kalitesinin yanı sıra 91 farklı ülkeden gelen 12,000’in üzerindeki öğrencisi ile çok kültürlü bir eğitim ortamı da sunuyor. 5.000+ kişilik KYK yurdunda oldukça uygun fiyatlara kalmak mümkün. Ayrıca Lefke Üniversitesi’nde 1. tercihe %80 kesintisiz burs da veriliyor!