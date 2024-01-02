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Üniversite yerleşkesinde üç yılda Paleolitik döneme ait 8 bin 200 eser bulundu

02.01.2024 11:54 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki fıstık bahçesinde yapılan yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen Paleolitik döneme ait 8 bin 200 eser sergilenmek için hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2021'de Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığınca üniversite yerleşkesindeki fıstık bahçesinde başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Yürütülen çalışmalarda Alt Paleolitik dönemde avcılık gibi aktivitelerde kullanılan 8 bin 200 yontma taş eser bulundu.

Öğrencilerle birlikte Arkeoloji Bölümü'nde tasnif edilen eserler, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Baykara, AA muhabirine, yüksek lisans öğrencisi Yunus Emre Sevindik'in Alt Paleolitik çağa ait buluntuyla kendisine geldiğini ve buluntu üzerine çalışma yapmak için Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak aracılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından izin aldıklarını söyledi.

Üniversite yerleşkesindeki fıstık bahçesinde 2021'de başladıkları araştırmalarda sona geldiklerini dile getiren Baykara, şöyle konuştu:

"Bu buluntular Gaziantep'te zaten bilinen bir şey. Örneğin Dülük Baba ve Nizip'teki birçok çalışmada buna benzer buluntulara ulaşıldı. Burada yine benzer şekilde üniversite kampüsü içerisinde bulunan fıstıklık alan içerisinde yoğun miktarda Alt Paleolitik çağlara ait yontma taş kalıntılarına ulaştık. Bunlar içerisinde özellikle el baltaları çok karakteristik. Bu el baltaları zaten bize 300 bin yıldan eski olabileceğini gösteriyor. İlerleyen yıllarda inşallah bozulmadan kalmış bir alan bulabilirsek değerlendirmelerini de yaparak net bir tarih söyleyeceğiz."

Yerleşke içerisindeki çalışmanın öğrenciler açısından da önemli olduğunu vurgulayan Baykara, öğrencilerin uygulamalı ders gördüğünü dile getirdi.

Baykara, çalışmalarda her bir taşın koordinatlarını alıp bunları tasnif ettiklerini ve öğrencilerin gün boyu çalışma fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.

ENVANTER ÇALIŞMALARI TAMAMLANIP SERGİLENECEK

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak da Fen-Edebiyat Fakültesi otoparkının karşısındaki fıstık bahçesinde tesadüfen yüzeylerde yontma taş eserlerin bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. İsmail Baykara ile alanda toplama ve kurtarma kazısı için hemen çalışmalara başladıklarını anlatan Çomak, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 8 bin 200 Alt Paleolitik döneme ait eser çıkardık. Bu eserleri öğrencilerle birlikte Arkeoloji Bölümü'ndeki laboratuvar kısmında tasnifleyip belgeliyoruz. Bu eserlerin hepsinin envanterini tamamlayıp Gaziantep'teki Arkeoloji Müzesi'ne taşıyacağız. Bu eserleri Arkeoloji Müzesi'ne taşıdıktan sonra ziyaretçilerin gelip görebilmeleri için teşhir ve tanzime sunacağız. Bunlar çok yoğun bir eser grubu. Zaman alan bir çalışmaydı."

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