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Üniversitede online senato toplantısı

KİLİS HABERLERİ  | 21.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde korona virüs salgını dolayısıyla her hafta online şekilde yapılan senato toplantısı yapıldı.Rektör Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde korona virüs salgını dolayısıyla her hafta online şekilde yapılan senato toplantısı yapıldı.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığındaki toplantıda birimlerin ders işleyiş süreçleri ve sınavlarla ilgili konular gündeme geldi. Ders ve sınavlarla ilgili işlemlerin sağlıklı yürütülmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Birimlerdeki derslerin küçük aksaklıklara rağmen senkron ve asenkron yürütüldüğünü dile getiren birim yöneticileri bu süreçte öğrencilerin mağdur olmaması için çalıştıklarını ifade ettiler. Toplantı, bu sürecin sağlıklı bir şekilde sona ermesine yönelik dilek ve temennilerle sona erdi.

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