Üniversitede üretilen zeytinyağının geliri eğitimde kullanılacak

OSMANİYE (AA) - ÜMİT KAHRIMAN - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin (OKÜ) yerleşkesinde yetiştirilen zeytinlerden üretilen yağın satışından elde edilecek gelirin büyük bir bölümü yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kullanılacak.

Üniversite tarafından Karacaoğlan yerleşkesi ile Kadirli ve Düziçi meslek yüksekokullarının bahçesinde yetiştirilen zeytinlerden elde edilen ve Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescil belgesi alan doğal zeytinyağı, litrelik cam ve teneke kutularda satılmaya başladı.

Şimdilik internet üzerinden siparişle satışı yapılan zeytinyağı, üniversite için yüksek lisans ve doktora çalışmalarına kullanılmak üzere yeni bir gelir kalemi oluşturacak.

Osmaniye merkez ve çevresinde yaşayanlar ise zeytinyağını, üniversite yerleşkesindeki stantdan satın alabilecekler.

Zeytinyağının yanı sıra sabun da üreten OKÜ, her iki ürünü de tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Rektör Prof. Dr. Murat Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan marka tescil belgesinin, OKÜ zeytinyağlarının kalite ve niteliğini korumak, taklit ve kopya gibi haksız kullanımın önüne geçmek için önemli olduğunu söyledi.