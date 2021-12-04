Üniversitede uygulanan hızlı antijen testiyle yüz yüze eğitimde sağlıklı model belirlenecek

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen projeyle, örneklem gruptaki öğrencilere belirli aralıklarla Kovid-19 hızlı antijen testi uygulanarak, yüz yüze eğitimde vakaları erken tespit edecek sağlıklı model araştırılıyor.

TÜ Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından desteklenen, "Eğitim Alanında Kovid-19 Hızlı Antijen Testinin Olguları Erken Tespit Etmede ve Salgının Önlenmesindeki Etkisi" projesi kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesinde 3 farklı bölümden belirlenen örneklem grubu ile çalışma yürütülüyor.

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan, AA muhabirine, yüz yüze eğitimde en sağlıklı modelin hangisi olduğunu araştırdıklarını söyledi.

Salgın sürecinde en büyük endişenin öğrenciler arasında bulaş oranlarının artması ve vaka sayılarının artarak salgın sürecinin olumsuz etkilenmesi olduğunu belirten Gürcan, çalışma ile en iyi modeli ortaya koymayı hedeflediklerini aktardı.

Proje kapsamında üç model oluşturduklarını anlatan Gürcan, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında birinci gruptaki her öğrenciye haftada iki kez hızlı antijen testi uygulanıyor. Testlerin pozitif çıkması durumunda PCR testiyle ikinci doğrulama yapılıyor. İkinci örneklem gruptaki öğrencilerden sadece semptom gösterenlere hızlı antijen testi uygulanırken, kontrol grubu öğrencilere herhangi bir test uygulanmıyor."

Gürcan, üç grup üzerinde iki ay sürecek araştırmanın sonuçlarını değerlendireceklerini ve en uygun modeli belirlemeye çalışacaklarını ifade etti.

Araştırma grupları arasındaki farkları ele alıp en sağlıklı ve uygun maliyetli modeli hesaplayacaklarını kaydeden Gürcan, "Bu araştırmanın sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ve ilgili mercilere ileterek yüz yüze eğitimde hangi modelin etkili olacağını bilimsel verilerle ortaya koymaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hızlı antijen testi pozitif çıkan öğrencilere PCR testiyle de doğrulama yapacağız. Böylece PCR ve hızlı antijen testinin birbiriyle uyumu hem de daha maliyeti düşük bir sisteme geçilebilmesiyle ilgili verileri elde etmiş olacağız." diye konuştu.

- "Maliyet etkinliği ortaya çıkarılacak"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aysu Zekioğlu ise projenin hem sağlık hem de maliyet anlamında faydalı olacağını vurguladı.

Projede öğrencileriyle yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Zekioğlu, "Sağlık hizmetlerinde seçilen tedavi yönteminin hasta için faydası birinci kriterdir. Ancak sağlık yönetimi açısından baktığımızda maliyeti de çok önemli bir boyut. Bu kıymetli çalışmayla hastaya sağlanan faydanın yanı sıra bir de maliyet etkinliğinin ortaya çıkarılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

