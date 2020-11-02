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Üniversiteden 51 yaşında birincilikle mezun oldu

MANİSA HABERLERİ  | 02.11.2020 15:52 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programını 2 yılda birincilikle bitirip 51 yaşında mezun olan 2 çocuk annesi Meltem Güngör, gençlik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.Geleneksel el sanatlarından hat, minyatür ve kalem işi sanatçısı olan Meltem Güngör çocuklarını üniversiteden mezun ettikten sonra kendisi de 49 yaşında Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programını kazandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programını 2 yılda birincilikle bitirip 51 yaşında mezun olan 2 çocuk annesi Meltem Güngör, gençlik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
Geleneksel el sanatlarından hat, minyatür ve kalem işi sanatçısı olan Meltem Güngör çocuklarını üniversiteden mezun ettikten sonra kendisi de 49 yaşında Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programını kazandı. Öğrenim süresince örnek bir öğrenci olan Meltem Güngör okulda göstermiş olduğu başarıdan dolayı hem okul birincisi hem de Yüksek Onur belgesinin de sahibi oldu.
Geleneksel el sanatlarından hat, minyatür ve kalem işi sanatlarıyla ilgilenen sanatçı Meltem Güngör, okuldan mezun olduktan sonra Manisa’da bulunan Kurşunlu Han’da geleneksel el sanatları üzerine ders vermeye başladı.
Geleneksel el sanatları sanatçısı ve eğitmeni Meltem Güngör, geleneksel el sanatlarına ilgi duyan bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere Kurşunlu Han’da açtığı kursta yardımcı olabileceğini belirtti.

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