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  4. Üniversiteden köy okuluna kütüphane

Üniversiteden köy okuluna kütüphane

BİLECİK HABERLERİ  | 16.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnovatif Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile Afyon’da bir köy okuluna kütüphane kuruldu.Danışmanlığını Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnovatif Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile Afyon’da bir köy okuluna kütüphane kuruldu.
Danışmanlığını Prof. Dr. Cihan Karakuzu’nun yaptığı İnovatif Teknoloji Kulübü’nün başlattığı ‘Köy Okuluna Kütüphane’ projesi kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanlarının destekleriyle toplanan kitaplar, Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesine bağlı Yaka Köyü Ortaokulunda kurulan kütüphaneye ulaştırıldı.
Kütüphaneye yaklaşık bin kitabın bağışlandığını belirten Prof. Dr. Cihan Karakuzu, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür projelerin devamını diledi.

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