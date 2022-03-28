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Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı

28.03.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Boks Unilig Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonuyla, 63 üniversiteden 300'e yakın sporcunun mücadele vereceği şampiyona BAÜN Burhan Erdayı Spor Salonunda ilk gün mücadeleleriyle start aldı.

Üniversite Sporları Federasyonu temsilcisi Prof. Dr. Vedat Çınar, düzenlenen törende, şampiyonaya katılan sporculara başarılar dilerken, Balıkesir Üniversitesine de ev sahipliği için teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da üniversite olarak şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Açılış seremonisinin ardından, ilk gün müsabakaları, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un şampiyonanın ilk gongunu çalmasıyla başladı.

Şampiyona, 1 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek final müsabakaları ve madalya töreni ile sona erecek.

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