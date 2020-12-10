Malatya’da, özel güvenlik görevlilerine, Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Etkili İletişim, Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler, Terörle Mücadele, Asayiş, Güvenlik ve Narkotik Suçlarla Mücadele konuları hakkında, Malatya’daki üniversitelerin kampüs alanında ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarında görevli 180 özel güvenlik görevlisine yönelik eğitim verildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak iki gün İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi konferans salonunda verilen hizmet içi eğitiminde, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, özel güvenlik görevlilerinin sorularını da cevaplandırdılar.

