Üniversitelerde İngilizce eğitiminde yeni dönem

Türkiye'de yükseköğretimde İngilizce öğretimine ilişkin programların çevrim içi sınav kapasitesi artırılacak.

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği desteğiyle Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde, "Türkiye'de Yükseköğretimde İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programlarının Çevrim İçi Sınav Kapasitesini Artırma" projesinin açılış toplantısı çevrim içi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, üniversitenin Kovid-19 nedeniyle çevrim içi sistemlere geçişte yaşanan sancıları olabildiğince aza indirmek adına geniş ve özverili bir ekiple başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yabancı dil eğitimi alanındaki potansiyeli artırmak ve yabancı diller yüksekokulunun tecrübelerini diğer üniversitelerle paylaşmak adına görüş alışverişine açık olduklarını kaydetti.

ABD Eğitim Ataşeliği ile yürüttükleri projenin İngilizce eğitiminde fayda sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Yıldız, "Katılımcı üniversitelerle imzalayacağımız iş birliği protokolleriyle tecrübelerimizi onlarla paylaşıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca farklı fikirler ve kazanımlar elde etmek ve karşılıklı yardımlaşmanın da sağlanmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.