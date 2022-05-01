YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Üniversiteli gençler geleneksel çini sanatını "merkezinde" öğreniyor

Üniversiteli gençler geleneksel çini sanatını "merkezinde" öğreniyor

01.05.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Zafertepe Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri için çini kursu düzenlendi - Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can: - "İl dışından kente gelen öğrencilerimiz burada eğitim alıyor ve çininin tanıtımına da katkı sunuyorlar. Kurslara katılan öğrencilerimiz belge ve sertifika sahibi de olabiliyor"

RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Zafertepe Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, düzenlenen kursta çini sanatını öğreniyor.

Kütahya'da üniversitede okuyan öğrenciler belirli dönemlerde açılan kurslarda sanat, spor ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Türk çinicilik tarihi açısından önemli bir yere sahip olan kentte Zafertepe Kız Öğrenci Yurdunda açılan kursta Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Gülseren Öztuğcu'dan eğitim alan öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiriyor.

Yurt yerleşkesinde şubat ayında başlayan ve haftada 4 gün düzenlenen kursa 25 öğrenci katılıyor. Yaklaşık 4 aylık eğitim süreci sona erdiğinde talep olursa kurs yeniden başlatılacak.

- "Öğrencilerimiz kurs sonunda belge ve sertifika sahibi olabiliyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, AA muhabirine, yurtlarda kalan öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif anlamda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere çini sanatıyla ilgili de kurs verildiğini belirten Can, "Kütahya'mız çinisiyle de meşhur. İl dışından kente gelen öğrencilerimiz burada çini kurslarında eğitim alıyor ve çininin tanıtımına da katkı sunuyorlar. Kurslara katılan öğrencilerimiz kurs sonunda belge ve sertifika sahibi de olabiliyor." dedi.

Can, işaret dili, satranç, el sanatları, resim, müzik, ebru, hat, ahşap boyama gibi birçok kursu ücretsiz düzenlediklerini aktardı.

- "Kursa katılan öğrencilerimiz kültür elçimiz olacak"

Eğitmen Gülseren Öztuğcu da üniversite öğrencilerine kentin önemli değerlerinden çiniyi öğretmekten mutlu olduğunu belirtti.

Öztuğcu, "Kursumuza katılan öğrencilerimize Kütahya'mıza özgü desenlerimizi, boyama ile Kütahya çinisinin tavrı ve tarzını öğretiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından ilimize gelen öğrencilerimizin çinimize ilgi duyması ve tanımaya çalışması bizleri memnun ediyor. Öğrencilerimiz mezun olup memleketlerine döndüklerinde her biri bizim kültür elçimiz olacak. Bu sayede çinimiz daha da tanınacak." ifadelerini kullandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Eda Tezcanlı, desen ve motiflere ilgisi olduğu için çini kursuna katıldığını söyledi.

Öğrencilerden Kübra Arar, kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu kurs sayesinde öğrendiklerim hem bana anı kalacak hem de mesleğimin yanında bana belki yeni bir kapı açacak. Tüm arkadaşlarıma bu tür kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Merve Polat ve Nimet Duray ise çini sanatını öğrendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahyalı Süleyman usta 65 yıldır dikiş makinesi tamir ediyorKütahyalı Süleyman usta 65 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor
Konya'da sağanak etkili olduKonya'da sağanak etkili oldu
Kafatasının yüzde 83'ü parçalanan hasta, titanyum parçalarıyla eski görüntüsüne kavuştuKafatasının yüzde 83'ü parçalanan hasta, titanyum parçalarıyla eski görüntüsüne kavuştu

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:55
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:00
Yatsı
21:28
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Tüyler ürperten ihmal davası! ''Bunun gibisini hiç görmedim''

Tüyler ürperten ihmal davası! ''Bunun gibisini hiç görmedim''

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.