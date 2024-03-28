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Üniversiteli öğrenciler Spil’de çevre temizliği yaptı

İHA İHA
28.03.2024 15:14
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi 3. sınıf öğrencileri Spil Dağı Milli Parkı’nda sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliği yaparken, öğrenciler eşsiz bir güzelliğe sahip olan milli parkın korunması için tüm vatandaşlara önemli görevler düştüğünü söyledi.

Üniversiteli öğrenciler Spil’de çevre temizliği yaptı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, Spil Dağı Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında ahşap seyir terası ve çevresinde çevre temizliği yaptı.

Eşsiz manzarası, endemik bitki örtüsü ve faunası ile son yıllarda çok fazla ziyaretçi ağırlayan Spil Dağı Milli Parkında çevre kirliliği yaşanmaması ve vatandaşların daha duyarlı olmaları konusuna dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Fevzi Çiftçi, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi 3. sınıf öğrencileri olarak sosyal sorumluluk projesi adı altında çevre temizliği ve milli parklarda temizlik konusunda çalışmalarımız var. Spil Dağı Milli Parkında çevre temizliği yapmak istedik arkadaşlarımızla birlikte Milli Parklar Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaparak Spil Dağındaki atıkları toplamaya başladık ve ekip arkadaşlarımızla güzel bir çalışma yaptık. Etrafta çok fazla bebek bezi ve mendiller var. Vatandaşlarımız bu konuda biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Bu tip atıklar doğada kolay kaybolmuyor hatta yaban hayvanları bunları yemeye çalışıyor ve ölebiliyorlar. Biz de bu konuda insanların daha duyarlı olması için bu çalışmayı yaptık." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ DAHA DUYARLI OLMALI"

Çevre hassasiyetine dikkat çekmek için gönüllü arkadaşlarıyla birlikte temizlik yaptıklarını vurgulayan Çiftçi, "Çöpleri topladık ve etraf artık daha temiz görünüyor. İnsanlar buraya geldiğinde daha rahat gezebilir ve manzaranın keyfini çıkarabilir. Hayvanlarda bu konuda daha fazla rahatsız olmaz. O yüzden bu çalışmayı sadece kendi adımıza değil bütün insanlara örnek olması için yapmak istedik. Görünen ortada. Etrafta çok fazla çöp var. İnsanlarımız bu konuda çok bilinçsiz. Piknik yaparken veya yemek yerken etraf çok kirletiliyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sadece bu küçücük alandan 3-4 torba çöp çıktı. Bunun böyle olmaması gerekiyor." diyerek vatandaşların çevre temizliği konusunda daha hassas olmalarını istedi.

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