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Üniversiteli pehlivanlar Edirne'de çayıra çıkacak

31.05.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne'de Yağlı Güreş Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Üniversiteli pehlivanlar Edirne'de çayıra çıkacak

Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Yağlı Güreş Türkiye Şampiyonası'nın Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yarın yapılacağını söyledi.

Federasyonun faaliyet takviminde ilk kez yer alan şampiyonanın Edirne'de düzenlenmesinin önemli olduğunu belirten Tabakoğlu, "Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Günay'a şampiyonayı Edirne'de düzenlemek için ricada bulunduk. Onun büyük destekleriyle yarın Edirne'de üniversiteli sporcular arasında Yağlı Güreş Türkiye Şampiyonası'nı yapacağız. 14 üniversitenin katılımını bekliyoruz. Kırkpınar'ın başkenti Edirne. Yağlı güreş organizasyonlarının da Edirne'de olmasını anlamlı buluyoruz." diye konuştu.

Tabakoğlu, şampiyonaya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in de maddi ve manevi destek verdiğini dile getirdi.

ATA SPORUMUZ AKADEMİK OLARAK GELİŞECEK

Trakya Üniversitesi olarak baş ve diğer kategorilerde derece yapan pehlivanlara lisans ve yüksek lisans hakkı tanıdıklarını aktaran Tabakoğlu, "Şimdi üniversitemiz bünyesinde 26 (pehlivan) sporcumuz var. Sporcularımızın çoğu lisans, birkaçı yüksek lisans öğrencimiz. Bu farkındalığı da şampiyonayla sağlamış olacağız. Bundan sonra yağlı güreş yapanlar arasında lisans ve yüksek lisans mezunu, doktora yapanlar yetişmiş olacak ve ata sporumuzun akademik olarak gelişimine de bir yol vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören pehlivanların mücadele edeceği şampiyona yarın Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki stadyumda saat 10.00'da başlayacak.

Şampiyona saat 17.00'de yapılacak başpehlivanlık güreşiyle sona erecek.

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