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Üniversiteli pehlivanlar, Edirne’de çayıra çıktı

01.06.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde üniversiteli pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı.

Üniversiteli pehlivanlar, Edirne’de çayıra çıktı

Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne’de başladı. Üniversitenin Ayşekadın Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya 8 üniversiteden, 62 pehlivan katıldı. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören pehlivanların mücadele ettiği şampiyonada, yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağlayan üniversiteli pehlivanlar, güreşmeye başladı. Çeşitli kategorilerdeki güreşlerle devam eden şampiyona, saat 17.00’de yapılacak başpehlivanlık güreşiyle sona erecek.

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