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Üniversiteli Reyhan dedesini kaybettiği yangında yaptıklarıyla gönüllere dokunuyor

01.08.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevresinde Kovid-19 salgını yüzünden dışarı çıkamayan yaşlılara yardım etmesiyle tanınan, dedesini kaybettiği orman yangını sonrası da yardım faaliyetlerine katılan Reyhan Yüksel: - "Başka dedeler de hayatını kaybetmesin diye sahadayız. Bütün gençleri, bütün Türk halkını yardıma davet ediyorum" - "Yangını söndürmek için herkes canla başla çalışıyor. Onların yaptığının yanında biz hiçbir şey yapmıyoruz diyebilirim"

MUSTAFA HATİPOĞLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehre gidemeyen yaşlıların saç ve sakallarını kesmesiyle çevresindekilerin takdirini kazanan üniversite öğrencisi Reyhan Yüksel, dedesini kaybettiği Akseki yangını sonrası da gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılıyor.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Yüksel, elinden geldiğince her fırsatta insanlara yardım etmeye çalışıyor.

Özellikle Kovid-19 döneminde yaşlıların bağ ve bahçe işlerine yardım eden, maske dağıtan, saç ve sakallarını kesen Yüksel, Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangını sonrası da insanlara yardım etmek için hemen harekete geçti.

Yardım faaliyetleri için kolları sıvayan Yüksel, ertesi gün Akseki ilçesine 45 kilometre uzaktaki Kepezbeleni Mahallesi'ndeki orman yangınında dedesi Hasan Ali Yüksel'i kaybetti.

- "Başka dedeler de hayatını kaybetmesin diye sahadayız"

Acısını bastırıp söndürme çalışmalarına katılanlara kumanya ulaştıran Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 süresince okulların açılmamasını değerlendirerek yaşları ilerlemiş kişilere yardım ettiğini söyledi.

Tüm sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleye kendisinin de bu şekilde destek olmaya çalıştığını aktaran Yüksel, yangın haberiyle de yüreklerinin alev aldığını dile getirdi.

Gönüllü dağıtım çalışmalarına katıldığını anlatan Yüksel, pansiyona yerleştirilenlere yemek ve kıyafet yardımı yaptıklarını ifade etti.

Dedesinin bulunduğu mahallede çıkan yangında, dedesi hariç herkesin kurtulduğunu belirten Yüksel, "Dedem Hasan Ali Yüksel, yangını söndürmeye çalışırken dumandan zehirlendi ve evin önünde vefat etti. Hiçbir yeri yanmadı sadece yoğun dumana maruz kaldığı için hayatını kaybetti." dedi.

Yüksel, yangınları söndürmek için herkesin canla başla çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Onların (yangın söndürme ekipleri) yaptığının yanında biz hiçbir şey yapmıyoruz diyebilirim. Manavgat Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak şu an herkes sahada. Yangının bir an önce bitmesini bekliyoruz. İnsanlar çalışırken yemek yemeye vakit bile bulamıyorlar. Tek ihtiyaçları su, buz, ve ayran. En çok bunlar tüketiliyor. Çalışan itfaiye ekiplerine ve mahallede çalışanlara su ve kumanya yardımı yapıyoruz. Dedemi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hep aklımda ama başka insanların da bizlere ihtiyacı var. Mahallemizde çıkan yangında dedemi kaybettiğim için başka dedeler de hayatını kaybetmesin diye sahadayız. Ben bütün gençleri bütün Türk halkını yardıma davet ediyorum."

Ellerinden daha fazla bir şey gelmemesinin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Yüksel, insanın en büyük servetinin yaptığı iyilikler olduğunu kaydetti.

Yüksel, yardım faaliyetleri sırasında görüştüğü kişilerle, özellikle yaşlılarla, uyarıları dikkate almaları ve yangın alanlarından uzak durmaları konusunda konuştuğunu dile getirdi.

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