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  4. Üniversitelilere Yıldıztepe'de kayak eğitimi

Üniversitelilere Yıldıztepe'de kayak eğitimi

ÇANKIRI HABERLERİ  | 15.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Üniversitelilere Yıldıztepe'de kayak eğitimi

Üniversite öğrencileri, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'de kayak öğreniyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nden 69 öğrenci, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde akademisyenler eşliğinde eğitim alıyor.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Adem Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, antrenörlük ve rekreasyon bölümü öğrencilerine kayak eğitimi verdiklerini söyledi.

Seçmeli kayak dersini alan öğrencilerin teorik derslerini uygulamaya döktüklerini belirten Poyraz, "Hem kayak dersi almış olacaklar, eğitilecekler hem de eğlenmiş olacaklar. Yıldıztepe'yi seviyor, 5 yıldır geliyoruz. Burada öğrencilerimizi daha rahat kontrol edebiliyoruz. Milli sporcular burada bize destek veriyorlar. Malzeme noktasında da yardımcı oluyorlar." dedi.

Rekreasyon Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Şeniz Karagöz de öğrencilere yaklaşık 8 yıldır Yıldıztepe'de kayak eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Teorik dersleri bittikten sonra uygulama yapmak için Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni tercih ettiklerini ifade eden Karagöz, "Burada her seviyeye göre kayak pisti bulunuyor. Öğrencilerimiz için de avantajlı bir yer olduğunu düşünüyoruz. Doğası çok güzel. Bol oksijen, temiz hava, sadece kayak yapmak için burada olmak gerekmiyor. Bu mis gibi havayı içimize çekmek de gerekiyor." diye konuştu.

Antrenörlük bölümü 2'nci sınıf öğrencilerinden Sabri Birlik de Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin güzel bir eğitim pisti olduğunu ve Yıldıztepe'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
akü antrenörlük Çankırı kayak merkezi Spor Bilimleri Fakültesi Yıldıztepe

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