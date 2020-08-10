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‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’de Akdeniz Üniversitesi’ne yoğun ilgi

ANTALYA HABERLERİ  | 10.08.2020 12:12 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi, üniversite tercihi yapacak gençler için düzenlenen ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’na katıldı.YÖK tarafından tercih yapacak öğrencilere dijital ortamda üniversiteleri tanıma fırsatı sağlamak amacıyla düzenlenen fuara devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere toplam 200 üniversite katıldı.

‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’de Akdeniz Üniversitesi’ne yoğun ilgi

Akdeniz Üniversitesi, üniversite tercihi yapacak gençler için düzenlenen ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’na katıldı.
YÖK tarafından tercih yapacak öğrencilere dijital ortamda üniversiteleri tanıma fırsatı sağlamak amacıyla düzenlenen fuara devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere toplam 200 üniversite katıldı. Fuar, 4 gün içerisinde 153 bin kayıtlı kişi tarafından yaklaşık 250 bin kez ziyaret edildi. 1 milyon 170 bin sayfa ziyaretinin gerçekleştirildiği sanal fuarda yaklaşık 1 milyon kez stand ziyareti de yapıldı.

04-07 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenen ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’nda Akdeniz Üniversitesi’nden temsilciler öğrencilere, sunulan imkânlar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Ersöz, Mimarlık Fakültesi’nden Öğr. Gör. Sadık Ekinci, Turizm Fakültesi’nden Öğr. Gör. Dilek Hale Aybar, Mühendislik Fakültesi’nden Arş. Gör. Atalay Koca, İletişim Fakültesi’nden Arş Gör. Hediye Aydoğan ve Eğitim Fakültesi’nden Arş. Gör. Yusuf Aydın canlı yayınlarla öğrencilere fakülteleri ve bölümleri tanıtarak sorularına yanıt verdi.

Yükseköğretim Kurumu tarafından Türkiye’de sanal ortamda düzenlenen fuarın bir ilk olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, pandemi dolayısıyla eğitim öğretim başta olmak üzere pek çok sürecin değişikliğe uğradığını ifade ederek üniversiteler olarak Yükseköğretim Kurumu öncülüğünde bu sürece hızlıca adapte olduklarını kaydetti.

Bu süreçte Yükseköğretim Kurumu’nun iki önemli fuara imza attığını belirten Rektör Ünal; “İlk olarak küresel ölçekte ‘Study in Turkey YÖK Virtual Fair 2020 Sanal Fuarı’ ardından ulusal ölçekte ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’ olmak üzere düzenlenen iki önemli fuarla üniversitelerin dijital ortamda bir araya geldiğini belirtti. Rektör Ünal, Üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerin geleceğine yön vermesinde önemli fırsatlar sunan fuarlarda Akdeniz Üniversitesi standının öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’de Akdeniz Üniversitesi’ne yoğun ilgi

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