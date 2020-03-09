Üniversitenin koridorlarında "İki devlet bir millet"in ezgileri yankılanıyor

Kısa süre önce hayatını kaybeden, Türkiye sevgisinden dolayı Kayseri'ye defnedilen eşi Prof. Dr. Müsevver Askerov sayesinde Türkiye'yi tanıyan ve seven Prof. Dr. Nigar Askerova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakü Müzik Akademisi'nden mezun olduğunu, müzik alanında üstün yeteneği olan çocukların eğitim gördüğü okulda 18 yıl yöneticilik yaptığını söyledi.

Dönemin eğitim modelinden dolayı müzikle ilgilenmeye ve enstrüman çalmaya 5-6 yaşlarında başlayan öğretim üyelerinin arasında, kendi ülkelerindeki üniversitelerde dekanlık yapanlar da Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'nda çalışanlar da yer alıyor.

Doktorasını Moskova'da yaptığını belirten Askerova, eşinin sayesinde Türkiye'yi sevdiğini belirtti.

Eşinin 23 yıl Kayseri'de öğretim üyeliği yaptığını, kendisinin ise 8 yıl önce kente geldiğini anlatan Askerova, Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı Elçibey'in yakın arkadaşı olan eşi Müsevver Askerov'un, Azerbaycan'ı da Türkiye gibi görmeyi çok istediğini ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek için çok emek verdiğini dile getirdi.

Kayseri'yi ilk günden sevdiğini vurgulayan Askerova, "Havasını sevdim, insanlarını sevdim, sakinliğini sevdim. 23 yıl öncesine kıyasla Kayseri çok değişti, şehir gelişti. Kayseri'nin gelişmesinde üniversitenin rolü çok fazla. Eskiden burada çocuklar için müzik okulları yoktu, şimdi her yerde müzik okulları var. Ben bu gelişimden çok razıyım." dedi.

İki ülkenin dil yakınlığına rağmen Türkçede zorlandığına değinen Askerova, şunları kaydetti:

"Almanya'ya gitseydim, ABD'ye gitseydim, hem dil hem din farklılığı duyardım. Burada hem dinimiz hem dilimiz bir. İlk geldiğimde Türkçe çok farklı geldi, bu kadar farklı olduğunu bilmiyordum. Öğrencilerimiz sayesinde tez zamanda Türkçe öğrendim. Bizde 'dur', 'kalk' demektir. Bir öğrencime 'dur' diyorum çocuk öyle kalıyor, tekrar söylüyorum, değişen bir şey yok. Sonra anladım, şimdi 'dur' derken elimle 'kalk' işareti yapıyorum. Arkadaşlarım 'Hocam sen bize Azerbaycan dilini öğrettin ancak biz sana Türkçeyi öğretemedik.' diyorlar."