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Ünlü astrologdan çok konuşulacak kehanet! Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.01.2025 11:16
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Astrolog Can Aydoğmuş, katıldığı bir canlı yayında Türk futboluna dair kehanetlerde bulundu. Aydoğmuş Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretini dindireceği yılı da açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü astrologdan çok konuşulacak kehanet! Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, Astrolog Can Aydoğmuş canlı yayında dikkat çeken bir kehanette bulundu.

"2026 YILINDA ŞAMPİYON"

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Aydoğmuş katıldığı bir canlı yayında , "Fenerbahçe, 2026 yılı itibarıyla yükselişe geçecek ve çok iyi bir döneme girecek. Fenerbahçe, 2026 yılında şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ AVRUPA ŞAMPİYONU OLABİLİR"

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Can Aydoğmuş, Beşiktaş ile ilgili, "2027’den itibaren Beşiktaş inanılmaz zenginleşecek. Beşiktaş 2032’den sonra Avrupa şampiyonu bile olabilir" dedi.

"GALATASARAY SON DERECE POZİTİF"

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Can Aydoğmuş, Galatasaray'ın durumuna ilişkin ise "Galatasaray, önümüzdeki dönem şampiyon olabilir. Son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayabilir" şeklinde konuştu.

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Astrolog Süper Lig kehanet son dakika Şampiyonluk fenerbahçe
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