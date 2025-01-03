Ünlü astrologdan çok konuşulacak kehanet! Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, Astrolog Can Aydoğmuş canlı yayında dikkat çeken bir kehanette bulundu.
Aydoğmuş katıldığı bir canlı yayında , "Fenerbahçe, 2026 yılı itibarıyla yükselişe geçecek ve çok iyi bir döneme girecek. Fenerbahçe, 2026 yılında şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.
Can Aydoğmuş, Beşiktaş ile ilgili, "2027’den itibaren Beşiktaş inanılmaz zenginleşecek. Beşiktaş 2032’den sonra Avrupa şampiyonu bile olabilir" dedi.
Can Aydoğmuş, Galatasaray'ın durumuna ilişkin ise "Galatasaray, önümüzdeki dönem şampiyon olabilir. Son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayabilir" şeklinde konuştu.
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