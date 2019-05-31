Ünlü baklavacı Nadir Güllü'den bayramda baklava alacaklara uyarı

Baklava yapmanın her geçen gün zorlaştığını söyleyen Ünlü Baklavacı Nadir Güllü, "Artık baklava yapmak her geçen gün zorlaşıyor. Ehil ustalar zor yetişiyor. Malzemelerini de yöresinden mevsiminde almak çok zor. Tereyağ bir tek bahar ayında alınır. Fıstık ağustos ayında. İri taneli pancar şekeri olacak. Ceviz süt cevizi olacak. Kırdığınız zaman içi beyaz olacak” diye konuştu.

"Baklavacılık emek ister, güç ister, dikkat ister"



Baklava yapımını anlatan Nadir Güllü, "Baklavacılık emek ister, güç ister, dikkat ister. Önce ham maddeyi almaları lazım. Ham maddeyi alırken, kaliteli un alacaklar. Sert buğdaydan yapılmış un alacaklar. Bir kilo un, 12 gram tuz, 3 yumurta, 2 su bardağı su, iki ya da 3 damla limon, 1 yemek kaşığı tereyağ kurumasın diye. İyice yoğursunlar. 1 saatte yakın bekletsinler. Üstünü kapatsınlar ıslak bezle. Sonra beze yapıp açmaya başlasınlar. Açarken unla açarlarsa incelmez. Buğday nişastası ile açarlarsa daha çok incelir. Onu açmakta kolay değil. Nişastayı yapışmaması için tozutarak atacaklar. Top atmayacaklar” ifadelerini kullandı.