Ünlü çift 2021'de ayrılmıştı! Melis İşiten ve Sergen Deveci sosyal medyada takibi bıraktı

Sessiz sedasız beraberlik yaşayan Melis İşiten ve Sergen Deveci çifti yaklaşık 1 yıl süren ilişkilerini 2021 yılında sonlandırmıştı. Eski aşıklardan sosyal medyada ilginç bir hamle geldi.

Beraberlikleri gündeme geldikten sonra peş peşe krizler yaşadıkları belirtilen Melis İşiten ile Sergen Deveci, 2021 kış aylarında ayrılmıştı. İkilinin yeniden barıştığı dedikoduları da söyleniyordu.

Aralarında ünlü oyuncular Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy gibi isimlerin bulunduğu minibüs, bir tıra arkadan çarparak kaza yapmıştı. Kazadan yara alarak kurtulan İşiten, sosyal medya hesabından yoğun bakımdaki sevgilisi Sergen Deveci'nin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Kaybımız ve acımız tarifsiz. Sergen'in bilinci açık. Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" ifadelerine yer vermişti.

2 yıldır ayrı olan çift Instagram hesaplarında karşılıklı olarak takipleşmeyi bıraktı.





