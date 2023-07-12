MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü çift 2021'de ayrılmıştı! Melis İşiten ve Sergen Deveci sosyal medyada takibi bıraktı

Ünlü çift 2021'de ayrılmıştı! Melis İşiten ve Sergen Deveci sosyal medyada takibi bıraktı

12.07.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Melis İşiten 2014 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile 5 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak bitirmişti. Melis İşiten 2020'de Sergen Deveci ile ilişki yaşamaya başladı. Kısa süreli bir beraberlik yaşayan çift 2021'de ayrılmıştı. İkiliden sosyal medyada şaşırtan bir hamle geldi.

Sessiz sedasız beraberlik yaşayan Melis İşiten ve Sergen Deveci çifti yaklaşık 1 yıl süren ilişkilerini 2021 yılında sonlandırmıştı. Eski aşıklardan sosyal medyada ilginç bir hamle geldi.

Beraberlikleri gündeme geldikten sonra peş peşe krizler yaşadıkları belirtilen Melis İşiten ile Sergen Deveci, 2021 kış aylarında ayrılmıştı. İkilinin yeniden barıştığı dedikoduları da söyleniyordu.

misd

Aralarında ünlü oyuncular Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy gibi isimlerin bulunduğu minibüs, bir tıra arkadan çarparak kaza yapmıştı. Kazadan yara alarak kurtulan İşiten, sosyal medya hesabından yoğun bakımdaki sevgilisi Sergen Deveci'nin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Kaybımız ve acımız tarifsiz. Sergen'in bilinci açık. Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" ifadelerine yer vermişti.

st

2 yıldır ayrı olan çift Instagram hesaplarında karşılıklı olarak takipleşmeyi bıraktı.

WhatsApp Image 2023-07-12 at 23.00.12

WhatsApp Image 2023-07-12 at 23.00.12 (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncudan üzücü haber!Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncudan üzücü haber!
Anahtar Kelimeler:
Melis İşiten sosyal medya Oyuncu sevgilisi ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor
TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.