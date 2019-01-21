MAGAZİN

Ünlü çift Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu bu kez rakip oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.01.2019 02:07 | Son Güncelleme

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun dizileri aynı akşam yayınlanacak.

Ünlü çift Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu bu kez rakip oldu!

Geçen yaz 'İyi Oyun' filminin setinde yakınlaşan Afra Saraçoğlu (21) ile Mert Yazıcıoğlu'nun (25) beraberliği tam gaz sürüyor. Aşklarını geçen haftalarda Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde sosyal medyadan da ilan eden genç çift, artık pazar akşamları farklı bir rekabet yaşayacak.

Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisi 'Kardeş Çocukları', sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünü oynadığı 'Bir Litre Gözyaşı' dizisi gibi pazar akşamları seyirciyle buluşacak. Yazıcıoğlu'nun 27 Ocak Pazar akşamı 14. bölümü ekrana gelecek 'Bir Litre Gözyaşı' dizisinde 4 yıllık zaman atlaması yaşanacak. Kanal D'de yayınlanan Medyapım ve MF Yapım imzalı dizi, yenilenen hikâyesiyle reyting rakamını artırmaya çalışacak.

'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin ardından ekrana dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu'nun merakla beklenen yeni projesi 'Kardeş Çocukları' da 27 Ocak Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. (Medyatava)

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu mert yazıcıoğlu

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