Ünlü futbolcu Osayi’nin başına neler geldi neler! Gece kulübünde tanıştı, evine çağırdı... Soluğu karakolda aldı

Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi Samuel, bir sene önce hırsızlık şoku yaşanmıştı. Osayi Samuel, saatini kız arkadaşının çaldığını iddia etti. 2 milyon TL değerindeki saat çalındı, ortalık karıştı.

GECE TANIŞTI, EVE GELDİ SAATİ KAYBOLDU

Ekol Tv'den Çağdaş Evren'in haberine göre Şişli’de bir mekanda tanışıp evine davet ettiği kız arkadaşının saatini çaldığını iddia eden Osayi Samuel, soluğu savcılıkta aldı. Şişli’de tanışıp Üsküdar’daki evine gelen kız arkadaşını suçlayan Samuel, şikayetçi oldu.

OSAYİ SAMUEL: “SABAHA KADAR VAKİT GEÇİRDİK”

27 yaşındaki genç kadın geceyi Osayi’nin evinde geçirdi. Sabah saatlerinde evden ayrılan kadından şikayetçi olan Samuel, ifadesinde “Söz konusu kişiyle Şişli’de taşındık. Sabaha kadar vakit geçirdik, sabah evden çıktı ve benim saatimi de aldı” dedi.

Suçlamaları reddeden genç kadın, ifadesini verdikten sonra serbest kaldı. Osayi Samuel, 2021 yılında QPR’den Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Fenerbahçe ile yakaladığı başarılarla Nijerya milli takımında da forma şansı bulan Osayi’nin adı Beşiktaş ile anılıyordu.

Bu sezon Süper Lig’de 25 maça çıkan Osayi Samuel, iki asist yaptı.