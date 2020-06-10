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  4. Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan çok konuşulacak açıklama

Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan çok konuşulacak açıklama

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.06.2020 21:12 | Son Güncelleme

27 yaşındaki güzel golfçü Paige Spiranac, Instagram adresinden çok konuşulacak işler yapmaya devam ediyor. Her hafta düzenli video paylaşan güzel sporcu bu haftaki paylaşımında yemek tarifleri verdi.

27 yaşındaki genç sporcu Instagram adresinden yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Koronavirüs dolayısıyla vaktinin çoğunu evde geçiren Paige Spiranac, çok konuşulacak ifadelere imza attı.

"YAŞLI GİBİ HİSSEDİYORUM"

Paige Spiranac yaptığı paylaşımda, "Yaşlı gibi hissediyorum. Fakat benim için yaşın bir sorunu yok. Genç oyunculara çok saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"BİR ERKEĞİN KİŞİLİĞİ..."

Paige Spiranac,"Bir erkeği güzel yapan şey; kişiliği ve espri anlayışıdır. Daha sonrasında fiziksel olarak güzel ve büyük kolları olan adamları seviyorum. Bence güzel kolları olan bir adam istediği herkesten geri dönüş alabilir" açıklamasını yaparak cesur ifadeler kullandı.

"SEKSTEN DAHA İYİ"

Mutfaktaki becerilerinden bahseden Spiranac, "Yemek yapmayı seviyorum ve bence gerçekten çok iyi bir fırıncıyım. Bence yemek yapmak ve yaptığın yemeği tüketmek seksten daha iyi" açıklamasını yaparak sosyal medyada gündem odu.

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