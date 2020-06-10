Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan çok konuşulacak açıklama

27 yaşındaki genç sporcu Instagram adresinden yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Koronavirüs dolayısıyla vaktinin çoğunu evde geçiren Paige Spiranac, çok konuşulacak ifadelere imza attı.
Paige Spiranac yaptığı paylaşımda, "Yaşlı gibi hissediyorum. Fakat benim için yaşın bir sorunu yok. Genç oyunculara çok saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Paige Spiranac,"Bir erkeği güzel yapan şey; kişiliği ve espri anlayışıdır. Daha sonrasında fiziksel olarak güzel ve büyük kolları olan adamları seviyorum. Bence güzel kolları olan bir adam istediği herkesten geri dönüş alabilir" açıklamasını yaparak cesur ifadeler kullandı.
Mutfaktaki becerilerinden bahseden Spiranac, "Yemek yapmayı seviyorum ve bence gerçekten çok iyi bir fırıncıyım. Bence yemek yapmak ve yaptığın yemeği tüketmek seksten daha iyi" açıklamasını yaparak sosyal medyada gündem odu.
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