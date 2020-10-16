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Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Profesyonel Golf Oyuncusu Mustafa Bulut, hazırladığı yardım kolilerini 3 bin aileye ulaştırdı.Bosphorus’ta şampiyonluk yaşayan, Antalya grup birincisi ödülünü ve Golf Club Bonn Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Profesyonel Golf Oyuncusu Mustafa Bulut, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, korona virüs süreci nedeniyle ekonomik problemler yaşayan aileleri için kolları sıvadı.

Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Profesyonel Golf Oyuncusu Mustafa Bulut, hazırladığı yardım kolilerini 3 bin aileye ulaştırdı.
Bosphorus’ta şampiyonluk yaşayan, Antalya grup birincisi ödülünü ve Golf Club Bonn Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Profesyonel Golf Oyuncusu Mustafa Bulut, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, korona virüs süreci nedeniyle ekonomik problemler yaşayan aileleri için kolları sıvadı. Bulutü, ihtiyaç sahibi 3 bin aile için hazırladığı yardım kolisini, 65 yaş üstü vatandaşlar öncelikli olmak üzere sahiplerine ulaştırdı.
Konuyla ilgili konuşan Bulut, pandemiyle mücadele süresince ve sonrasında titizlikle tespit edilen yardıma muhtaç hanelere yardım kolisi ulaştırmaya devam edeceğini belirterek, “’Yardıma muhtaç aileleri araştırıyoruz. Gerçekten yardıma muhtaç ailelere ulaşıp yardım kolisi dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmadan, her ihtiyaçlarını tek tek gidermeye çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm desteği vermeliyiz, bu süreci birlik ve beraberlikle atlatabiliriz” dedi.
Aynı zamanda normalleşme dönemiyle birlikte önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi düşündüğü Golf Turnuvası’nda toplanacak bağışları öksüz, yetim ve engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak olan Mustafa Bulut, çevresindeki inşalar tarafından takdirle karşılanıyor.

Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi

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