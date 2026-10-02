SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Ünlü hakem ifade vermek için adliyeye çağrıldı!

Hakemler Dosyası soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen inceleme kapsamında ifade vermek üzere emniyete başvurdu. Kardeşler’in işlemlerinin Bursa’da sürdüğü öğrenildi.

Ünlü hakem ifade vermek için adliyeye çağrıldı!
Cevdet Berker İşleyen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Hakemler Dosyası soruşturması kapsamında, operasyon öncesinde ve sonrasında çok sayıda hakem, eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu mensubunun bilgisine başvuruldu.

Soruşturma çerçevesinde bazı isimler tanık veya müşteki sıfatıyla ifade verirken, incelemeler farklı şehirlerde de sürdürülüyor.

ARDA KARDEŞLER İFADE İÇİN EMNİYETTE

Ünlü hakem ifade vermek için adliyeye çağrıldı! 1

Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Bursa'ya gitti.

Kardeşler'in, hakkında yürütülen incelemeler doğrultusunda Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade işlemlerine başladığı öğrenildi.

Hakemler Dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada, hakemler ve MHK mensuplarının ifadelerine başvurulmaya devam ediliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş maçı öncesi İsrail ekibinden UEFA'ya başvuru!Beşiktaş maçı öncesi İsrail ekibinden UEFA'ya başvuru!
Hacıosmanoğlu'nun karıştığı 'skandallar' yeniden gündem olduHacıosmanoğlu'nun karıştığı 'skandallar' yeniden gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Hakem Arda Kardeşler MHK tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.