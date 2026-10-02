Ünlü hakem ifade vermek için adliyeye çağrıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Hakemler Dosyası soruşturması kapsamında, operasyon öncesinde ve sonrasında çok sayıda hakem, eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu mensubunun bilgisine başvuruldu.

Soruşturma çerçevesinde bazı isimler tanık veya müşteki sıfatıyla ifade verirken, incelemeler farklı şehirlerde de sürdürülüyor.

ARDA KARDEŞLER İFADE İÇİN EMNİYETTE

Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Bursa'ya gitti.

Kardeşler'in, hakkında yürütülen incelemeler doğrultusunda Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade işlemlerine başladığı öğrenildi.

Hakemler Dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada, hakemler ve MHK mensuplarının ifadelerine başvurulmaya devam ediliyor.