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Beşiktaş maçı öncesi İsrail ekibinden UEFA'ya başvuru!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın adresi yeniden gündemde. İsrail ekibi, Batum'un Türkiye sınırına yakınlığını gerekçe göstererek UEFA'ya başvurdu. Maçın yeri veya seyirci durumu değişebilir.

Beşiktaş maçı öncesi İsrail ekibinden UEFA'ya başvuru!
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, milli aranın ardından yoğun bir fikstüre girerken UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Hapoel Beer Sheva karşılaşmasıyla ilgili yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

MAÇ GÜRCİSTAN'A ALINMIŞTI

Beşiktaş maçı öncesi İsrail ekibinden UEFA ya başvuru! 1

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 26 Kasım'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı konuk etmesi planlanıyordu. Ancak güvenlik gerekçeleri nedeniyle karşılaşmanın Türkiye dışında oynanmasına karar verildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada mücadelenin Gürcistan'ın Batum kentinde seyircili olarak oynanacağını duyurmuştu.

İSRAİL EKİBİNDEN UEFA'YA BAŞVURU

Hapoel Beer Sheva ise karşılaşmanın Batum'da oynanması kararına itiraz etti. İsrail temsilcisinin, Batum'un Sarp Sınır Kapısı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunmasına dikkat çektiği belirtildi.

İsrailli yöneticiler, Türk taraftarların kimlikleriyle Gürcistan'a geçebildiğini gerekçe göstererek maçın yerinin değiştirilmesini veya karşılaşmanın seyircisiz oynanmasını talep etti.

Beşiktaş maçı öncesi İsrail ekibinden UEFA ya başvuru! 2

UEFA YENİDEN DEĞERLENDİRECEK

Hapoel Beer Sheva'nın başvurusunun ardından UEFA'nın karşılaşmanın oynanacağı yer ve seyirci durumunu yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

UEFA'nın vereceği karar, Beşiktaş'ın kendi sahasında oynayamayacağı karşılaşmadaki taraftar desteği açısından da belirleyici olacak.

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İsrail UEFA son dakika beşiktaş
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