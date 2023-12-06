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    4. Başrollerini Haluk Bilginer ve Angelia Jolie'nin paylaştığı Maria filminin çekimleri tamamlandı! Hayranları heyecanla bekliyor

    Başrollerini Haluk Bilginer ve Angelia Jolie'nin paylaştığı Maria filminin çekimleri tamamlandı! Hayranları heyecanla bekliyor

    06.12.2023 15:42 | Son Güncelleme:
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    Yönetmen koltuğunda Pablo Larrain'in oturduğu başrolünde Angelia Jolie ve Haluk Bilginer'in paylaştığı Maria filminin çekimleri tamamlandı. Vizyon tarihine ilişkin net bir bilgi paylaşılmayan filmi ikilinin hayranları büyük bir heyecanla bekliyor.

    Emmy ödüllü ünlü oyuncu Haluk Bilginer ve Angelia Jolie "Maria" filminden ilk kare geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. İkilinin teknede yer aldığı kare sosyal medyaa büüyk yankı uyandırmıştı. Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alan filmin çekimlerinin tamamlandığı açıklandı.

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    Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie,Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Filmin çekimleri ise Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da gerçekleştirildi.

    Fragmanı geldi! Vizyon eli kulağında Fragmanı geldi! Vizyon eli kulağında


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    Anahtar Kelimeler:
    Angelina Jolie Haluk Bilginer
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