Başrollerini Haluk Bilginer ve Angelia Jolie'nin paylaştığı Maria filminin çekimleri tamamlandı! Hayranları heyecanla bekliyor

Emmy ödüllü ünlü oyuncu Haluk Bilginer ve Angelia Jolie "Maria" filminden ilk kare geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. İkilinin teknede yer aldığı kare sosyal medyaa büüyk yankı uyandırmıştı. Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alan filmin çekimlerinin tamamlandığı açıklandı.
Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie,Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Filmin çekimleri ise Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da gerçekleştirildi.