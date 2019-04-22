Ünlü isimler bu diyetle iğne ipliğe dönüyor: Atkins diyeti

Atkins diyeti, kilo verdirme etkisinin yanı sıra kan şekerini, HDL kolesterol ve trigliserit gibi sağlık sorunlarının da iyileşmesinde etkili olabilir. 1972 yılında Robert Coleman. Atkins tarafından geliştirilmiş ve günümüzde bile güncelliğini korumaktadır.

Diyetin temelinde düşük karbonhidrat tüketimi yatar. Karbonhidrat tüketimini sınırlandırıp, protein ve yağ tüketimine yüklenilen diyet programında hızlı bir şekilde yağ yakıldığı iddia edilir. B grubu vitaminlerini içeren diyet, zayıflama esnasında vücut direncinin korunmasını sağlar.

4 aşamalı olan bu diyetin ilk iki haftasında hızlı kilo kaybı vadedilir. İlk aşamada sınırsız protein ve yağ tüketimi yapılır. Karbonhidrat tüketimi ise günlük 15/20 gram arasında olmalıdır.

İkinci aşamada kilo kaybının devam ettirilmesi planlanır. Karbonhidrat tüketimi günlük 15/40 gram olmalıdır.

İstenilen kilonun 5 kilogram üstüne gelindiğinde ön-idame aşamasına geçiş yapılır, bu üçüncü aşamadır. Karbonhidrat alımı her hafta 10 gram olacak şekilde kademeli olarak artırılmalıdır. Bu aşamada kilo kaybınız yavaşlayacak ve hatta üzerine bir iki kilo bile alınabilir. Bu aşamada karbonhidrat tüketimi tekrar eski miktara getirilir.