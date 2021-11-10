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Ünlü isimler Safranbolu'da safran tarlasını gezdi

10.11.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı ve oyunculara eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy: - "Türkiye'yi şehir şehir geziyoruz iç turizmde farkındalık oluşturmak için. Kendi insanımızın şehirleri gezmesi, daha çok tanıması için böyle bir projeye başladık ve bugün Karabük Safranbolu'dayız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile aralarında sanatçı ve oyuncuların bulunduğu ünlü isimlerle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde safran tarlasını gezdi.

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında Safranbolu'ya Işın Karaca, Can Yapıcıoğlu, Safa Sarı, Ömer Faruk Çavuş, Balçiçek İlter, Mustafa Tayfun Özcan gibi tanınmış isimler ve birçok gezginle gelen Ersoy, Yukarıçiftlik köyünde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasına gitti.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılabildiği için "mucize bitki" olarak da bilinen safran hakkında bilgi alan Ersoy ve beraberindekiler, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş'ın hazırladığı safran mürekkebi ve el yapımı geri dönüşüm kağıt ile "ekolojik sanat terapisi" etkinliğine katıldı.

Ersoy, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran ile fotoğraf çektirdi.

- "Büyük bir ekiple profesyonel olarak yola çıktık"

Pervin Ersoy, gazetecilere, Safranbolu'ya daha önce de geldiğini belirterek, "Türkiye'yi şehir şehir geziyoruz iç turizmde farkındalık oluşturmak için. Kendi insanımızın şehirleri gezmesi, daha çok tanıması için böyle bir projeye başladık ve bugün Karabük Safranbolu'dayız." dedi.

Amaçlarının tanıtım olduğunu belirten Ersoy, "Büyük bir ekiple profesyonel olarak yola çıktık. 27. şehrimiz Karabük. Çok da keyifli geçiyor. Buraya geldiğimde bir kez daha hayran oluyorum çünkü Safranbolu'daki sokaklar, evler insanların sıcaklığı, lokum. Çok mutluyuz burada." diye konuştu.

Şarkıcı Işın Karaca da Safranbolu'ya daha önce konsere geldiğini ancak bu kadar detaylı gezmediğini, ayrıntılı gezdiğinde çok daha keyif aldığını kaydetti.

Oyuncu Ömer Faruk Çavuş ise Pervin Ersoy sayesinde görmedikleri yerleri gezme şansı yakaladıklarını dile getirerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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