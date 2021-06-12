Ünlü ismin model kızı Sophia Peschisolido müstehcen paylaşımlarına hız verdi

West Ham United futbol kulübünün Başkan Yardımcısı Karren Brady ile Kanadalı futbolcu yöneticisi Paul Peschisolido'nun kızı Sophia Peschisolido, sosyal medya üzerinden paylaştığı müstehcen fotoğraflarla gündeme geldi.

25 yaşındaki model, son günlerde sık sık paylaştığı bikinili ve iç çamaşırlı fotoğrafları hayranlarını şaşırtıyor. Kendisine yapılan eleştirilere kulak asmayan Sophia Peschisolido, verdiği bir röportajda annesinin bikinili ve iç çamaşırlı fotoğraflarını onayladığını dile getirmişti.

Henüz 315 bin takipçisi olan genç kızın fotoğrafları hem beğeni hem de yorumlarla doldu.





