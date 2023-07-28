MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü komedyen Cem Yılmaz Erşan Kuneri 2'nin yeni yüzleriyle ilk kareyi paylaştı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Erşan Kuneri 2'nin yeni yüzleriyle ilk kareyi paylaştı!

28.07.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Netflix'de yayımlanan dizisi Erşan Kuneri'nin 2. sezonuna dair paylaşım yaptı. Oyuncu kadrosunda gerçekleşen değişiklik sonucunda dizinin ikinci sezonunda Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu yer almayacak. Cem Yılmaz Erşan Kuneri'nin yeni yüzleriyle bir araya gelerek ilk kareyi Instagram hesabında paylaştı.

Erşan Kuneri'nin başrol oyuncusu Cem Yılmaz dizinin yeni sezon ekibiyle bir araya geldi. Dizinin ilk sezon oyuncularından Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer almadığı karede yeni yüzler dikkat çekti.

YENİ OYUNCULARDAN İLK KARE

Yakın zamanda sete çıkması beklenen Erşan Kunerinşn oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler yaşandı. Bazı oyuncuların veda ettiği ekibe Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal katıldı.

362259095_18375542098049818_3689554622635799320_n

Cem Yılmaz yeni ekiple ilk karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yılmaz paylaşımına, "Yine memleketin en hünerli insanları ile beraberim." notunu düştü.

erşan kuneri

Erşan Kuneri 2023’te yeni sezonuyla ve yepyeni hikayesiyle kaldığı yerden devam edecek. Bununla birlikte, Cem Yılmaz ve Netflix, içinde birden fazla formatı kapsayan bir anlaşmayı da müjdeledi. Yapılan anlaşmaya göre, Erşan Kuneri’nin 2. sezonu dahil olmak üzere toplamda 2 dizi, 2 film ve 2 stand-up projesine imza atıldı. Anlaşma dahilindeki ilk film olan “Do Not Disturb”un çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü grupla düet yapan şarkıcıdan eleştirilere cevap: "Bu kadar kıskanmayın"Ünlü grupla düet yapan şarkıcıdan eleştirilere cevap: "Bu kadar kıskanmayın"
Eşi de tanıdık çıktı! Meğer Sefirin Kızı'nın yıldızıymış Eşi de tanıdık çıktı! Meğer Sefirin Kızı'nın yıldızıymış
40 milyon liralık tazminat gündem olmuştu! Avukatından açıklama geldi 40 milyon liralık tazminat gündem olmuştu! Avukatından açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Netflix Cem Yılmaz erşan kuneri Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.