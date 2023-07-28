Ünlü komedyen Cem Yılmaz Erşan Kuneri 2'nin yeni yüzleriyle ilk kareyi paylaştı!

Erşan Kuneri'nin başrol oyuncusu Cem Yılmaz dizinin yeni sezon ekibiyle bir araya geldi. Dizinin ilk sezon oyuncularından Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer almadığı karede yeni yüzler dikkat çekti.

YENİ OYUNCULARDAN İLK KARE

Yakın zamanda sete çıkması beklenen Erşan Kunerinşn oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler yaşandı. Bazı oyuncuların veda ettiği ekibe Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal katıldı.

Cem Yılmaz yeni ekiple ilk karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yılmaz paylaşımına, "Yine memleketin en hünerli insanları ile beraberim." notunu düştü.

Erşan Kuneri 2023’te yeni sezonuyla ve yepyeni hikayesiyle kaldığı yerden devam edecek. Bununla birlikte, Cem Yılmaz ve Netflix, içinde birden fazla formatı kapsayan bir anlaşmayı da müjdeledi. Yapılan anlaşmaya göre, Erşan Kuneri’nin 2. sezonu dahil olmak üzere toplamda 2 dizi, 2 film ve 2 stand-up projesine imza atıldı. Anlaşma dahilindeki ilk film olan “Do Not Disturb”un çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.



