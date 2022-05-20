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  4. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı! "Güzel parça"

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı! "Güzel parça"

20.05.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde canlandırdığı 'Ece Çamkıran' rolüyle akıllarda kalan Afra Saraçoğlu sonrasında Kardeş Çocukları, Öğretmen, Antepli gibi yapımlarda da rol aldı. Saraçoğlu Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı! "Güzel parça"

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, oyunculuk kariyerine 2016'da İkinci Şans filmiyle adım attı. İlerleyen zamanlarda ekranların aranan oyuncularından biri olan Saraçoğlu 2017'de yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece rolünü oynadı.

AFRA SARAÇOĞLU TAKİPÇİLERİNDEN TAM PUAN ALDI

24 yaşındaki oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı!

Fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu yırtmaçlı ve göbek dekolteli elbisesiyle takipçilerinden tam puan aldı.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı!

O poza takipçileri, "Güzel parça", "Çok güzelsin Afra" gibi yorumlar yaptı.
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı!

Afra Saraçoğlu, 2018'den beri İyi Oyun isimli filmde başrolü paylaştığı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı!

Yazıoğlu, kız arkadaşının elbiseli pozuna ateş emojisi koydu.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı!


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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu
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