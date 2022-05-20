Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı! "Güzel parça"

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, oyunculuk kariyerine 2016'da İkinci Şans filmiyle adım attı. İlerleyen zamanlarda ekranların aranan oyuncularından biri olan Saraçoğlu 2017'de yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece rolünü oynadı.

AFRA SARAÇOĞLU TAKİPÇİLERİNDEN TAM PUAN ALDI

24 yaşındaki oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu yırtmaçlı ve göbek dekolteli elbisesiyle takipçilerinden tam puan aldı.

O poza takipçileri, "Güzel parça", "Çok güzelsin Afra" gibi yorumlar yaptı.



Afra Saraçoğlu, 2018'den beri İyi Oyun isimli filmde başrolü paylaştığı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

Yazıoğlu, kız arkadaşının elbiseli pozuna ateş emojisi koydu.



