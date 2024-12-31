Ünlü oyuncu Andrew Garfield Nusret'e öfke kustu: Nefret ediyorum

İnanılmaz Örümcek Adam filminin başrol oyuncusu Andrew Garfield, son röportajında yaptığı dikkat çekici açıklamalarla gündeme oturdu. Garfield, ünlü Türk işletmeci Nusret Gökçe hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Londra'daki en abartılı mekânı sorması üzerine, Garfield önce farklı bir yanıt verse de daha sonra sözlerini değiştirerek, Nusret Gökçe'nin restoranını "en abartılı" mekân olarak tanımladı.

Andrew Garfield, "O adama çok içten bir nefret duyuyorum" diyerek Nusret hakkında oldukça sert ifadeler kullandı. Ünlü oyuncu, "Yerel işletmeleri destekliyorum ama Nusret'e karşı gerçekten çok garip bir nefretim var" diyerek, bu konuya olan tepkisini açıkça dile getirdi.

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Nusret'in bu sözlere yanıt verip vermeyeceği merak edildi.