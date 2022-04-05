Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan güzelliğiyle mest etti! "Tablo gibisin"

En son Ada Masalı dizisinde Haziran Sedefli rolüyle ekranlara gelen Ayça Ayşin Turan, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun son paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

AYÇA AYŞİN TURAN GÜZELLİĞİYLE MEST ETTİ

Instagram'da 5,6 milyon takipçisi bulunan Ayça Ayşin Turan'ın son pozu çok beğenildi.

Gözler ve kusursuz fiziğiyle ön plana çıkan ünlü oyuncuya, "En güzel resim bu", "İnanılmaz", "Tablo gibisin" tarzında yorumlar geldi.

29 yaşındaki Turan'ın oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarda başladı.

2011-2012 yılları arasında yayınlanan Dinle Sevgili isimli günlük dizide hayat verdiği Gülfem rolü ile tanındı.





