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  4. Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan güzelliğiyle mest etti! "Tablo gibisin"

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan güzelliğiyle mest etti! "Tablo gibisin"

05.04.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ada Masalı, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız gibi dizilerle ekranlarda yerini alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Binlerce beğeni ve yorum alan ünlü oyuncu güzelliğiyle mest etti.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan güzelliğiyle mest etti! "Tablo gibisin"

En son Ada Masalı dizisinde Haziran Sedefli rolüyle ekranlara gelen Ayça Ayşin Turan, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun son paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

AYÇA AYŞİN TURAN GÜZELLİĞİYLE MEST ETTİ

Instagram'da 5,6 milyon takipçisi bulunan Ayça Ayşin Turan'ın son pozu çok beğenildi.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan güzelliğiyle mest etti!

Gözler ve kusursuz fiziğiyle ön plana çıkan ünlü oyuncuya, "En güzel resim bu", "İnanılmaz", "Tablo gibisin" tarzında yorumlar geldi.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan güzelliğiyle mest etti!

29 yaşındaki Turan'ın oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarda başladı.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan güzelliğiyle mest etti!

2011-2012 yılları arasında yayınlanan Dinle Sevgili isimli günlük dizide hayat verdiği Gülfem rolü ile tanındı.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan güzelliğiyle mest etti!

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan güzelliğiyle mest etti!

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan güzelliğiyle mest etti!

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Ayça Ayşin Turan Instagram
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