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Ünlü oyuncu Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel barıştı! Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin eski sevgilisi Cenan Adıgüzel’le barıştı. Ayrılığa dayanamayan çift mutlu haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel barıştı! Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

Kanal D ekranlarında gelen Zalim İstanbul dizisinde rol alarak popülerliğe kavuşan güzel oyuncu Bahar Şahin son günlerde aşk hayatındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş’la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı. Bahar Şahin aşk yeminini ise Çok Güzel Hareket Bunlar 2 programında oyunculuk yapan Cenan Adıgüzel’le bozdu. İkilinin doludizgin devam eden aşklarının üzerinde kara bulutlar esti ve çift ayrılma karar verdi.

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Ayrılık haberiyle uzun süre gündemde kalmayı başaran Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden barıştı. Güzel oyuncu mutlu haberi takipçilerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla verdi.

‘RESMEN AŞIĞIM’

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Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ilişkisine üçüncü şahıs söylentileri bomba gibi düşmüştü. Şahin’in Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddialarının üzerine Cenan Adıgüzel’in ilişkiye nokta koyduğu konuşulmuştu. Bahar Şahin ve Mehmet Ozan Dolunay’ın çıkan haberleri kesin bir dille yalanlaması üzerine Cenan Adıgüzel’den hamle geldi. Ayrılığa daha fazla dayanamayan Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden bir araya geldi. Barışma haberini Bahar Şahin Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaştı.

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