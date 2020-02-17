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Ünlü oyuncu Cansu Tosun klip yıldızı oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.02.2020 21:28 | Son Güncelleme

Luc Besson imzalı 'Anna' ve 'I Am You' gibi filmlerde rol alarak yurtdışında emin adımlarla ilerleyen Cansu Tosun, Alman rap müzisyeni Moses Pelham'ın son şarkısı 'Juli' için kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu Cansu Tosun klip yıldızı oldu

Rol aldığı 'I Am You' adlı filmi yakın zamanda ABD'de gösterime giren ve filmin galası için New York'a giden başarılı oyuncu Cansu Tosun, yurtdışındaki çalışmalarına son sürat devam ediyor. Yakın zamanda Türkiye'de vizyona girecek filmin beyazperde heyecanını yaşayan Tosun, Alman rap müzisyeni Moses Pelham'ın son şarkısının klibinde rol aldı.

Cansu Tosun (3)

Ekranların sevilen oyuncusu, yıllardır hayranı olduğu ve şarkılarını severek dinlediği müzisyenin 'Juli' adlı şarkısının klip çekimleri için Frankfurt'ta kamera karşısına geçti. Siyah beyaz olarak çekilen klipte yüksek bir binanın çatısında sahnelediği zorlu performansla dikkat çeken Tosun'un rol aldığı klibi Katja Kuhl yönetti.

Başarılı oyuncunun yazıp rol aldığı 'Alive' adlı kısa filmi de çok yakında festival yolculuğuna başlayarak izleyicilerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cansu Tosun, juli şarkısı, moses pelham,

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