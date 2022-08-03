Ünlü oyuncu Dev Patel bıçaklı saldırıya karıştı

'Lion', 'Milyoner' ve 'Yeşil Şövalye' gibi bir çok yapımda rol alan İngiliz oyuncu Dev Patel, Avusturalya'da bıçaklı bir saldırıya karıştı.

Güney Avusturalya Polis departmanının açıklamasına göre; bir kadın ve erkek sokakta kavga etmeye başladı. Etraftakiler çiftin kavgasını ayırmaya çalışsa da kadın, erkeği göğsünden bıçakladı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

32 yaşındaki oyuncu ve arkadaşlarının bu olaya tamamen şahit olduğu biliniyor. CNN'e verilen açıklamada, Patel'in kavgayı ayırmak için çabaladığı belirtildi.



HAYATİ TEHLİKESİ YOK

New York Post'un haberine göre; olay yerinde bıçaklanan adamın hayati bir tehlikesi olmadığı, kadının ise bıçaklı saldırıdan gözaltına alındığı biliniyor.

