Ünlü oyuncu Emine Ün'ün acı günü!

Ac\u0131 kayb\u0131n\u0131 Instagram payla\u015f\u0131m\u0131yla duyuran \u00fcnl\u00fc oyuncu Emine \u00dcn, payla\u015f\u0131m\u0131nda 'S\u00f6ylenecek en g\u00fczel s\u00f6z ne....\u015eu an her kelime yetersiz... BABAM..." ifadelerini kulland\u0131. \n\nTakip\u00e7ileri ise babas\u0131n\u0131 kaybeden \u00fcnl\u00fc oyuncuya, mesajlar\u0131yla destek verdi.PARTNEREn pahal\u0131 rotalar belirlendi! Bak\u0131n hangi \u00fclkeler listeye girdiSurvivor'da s\u00fcrpriz yar\u0131\u015fmac\u0131! Evlilik program\u0131yla \u00fcnlenmi\u015fti!\u00dcnl\u00fc oyuncu Ay\u015fe K\u00f6k\u00e7\u00fc'n\u00fcn ac\u0131 g\u00fcn\u00fc
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