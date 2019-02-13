MAGAZİN

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün acı günü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.02.2019 01:33 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün babası hayatını kaybetti. Emine Ün, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün acı günü!

Acı kaybını Instagram paylaşımıyla duyuran ünlü oyuncu Emine Ün, paylaşımında 'Söylenecek en güzel söz ne....Şu an her kelime yetersiz... BABAM..." ifadelerini kullandı.

emine

Takipçileri ise babasını kaybeden ünlü oyuncuya, mesajlarıyla destek verdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah rahmet eylesin
Mekanı cennet olsun. Emine ün hanımefendi ve merhumun alesine başsağlığı temennilerimi iletiyorum.
Allah(c.c) rahmet etsin makamı cennet kabri aydınlık ve geniş olsun Ailesine sabır versin
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