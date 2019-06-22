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Ünlü oyuncu Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2019 19:41 | Son Güncelleme

Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, 11 Haziran'da da kalp krizi geçirmişti. Memorial Şişli Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fosforoğlu taburcu olmuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz da acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

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CEM YILMAZ'DAN FOSFOROĞLU PAYLAŞIMI
Ünlü oyuncu Cem Yılmaz da Fosforoğlu'nun vefatının ardından sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Yılmaz mesajında, "Sevgili Enis abimizi kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin.Tüm sevenlerinin başı sağolsun. Tesellimiz, oynadığımız bir filmle sonsuza kadar beraber anılacağız. Mekanı cennet olsun" notunu yazdı.

Yılmaz ve Fosforoğlu, Pek Yakında isimli sinema filminde birlikte rol almıştı.

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ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası oyuncu Renan Fosforoğlu, annesi Mualla Fırat'dır. Babası Renan Fosforoğlu'nun ilk eşi Muazzez Arçay eski sinema sanatçısı, ondan olan oğlu oyuncu Ferdi Merter ile kardeştir.

Enis Fosforoğlu, 1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, 1980 yılında kendi adına Kadıköy'de tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu.
Sinema ve dizi filmlerde de oynayan Enis Fosforoğlu, senaryo yazmakta ve yönetmenlik yapmıştır.

Serda Fosforoğlu ile evli olan Enis Fosforoğlu, eşini kanser yüzünden 1 Kasım 2001 tarihinde kaybetti. Seren (d.1976) ve Eren (d.1980) adında bir oğlu, bir kızı vardır. Kızı Seren Fosforoğlu da tiyatrocudur.

Ödülleri:
1981 - En yi yönetmen ödülü
1989 - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Jüri özel ödülü
1999 – Lions, İletişim Ödülü

Filmleri ve Dizileri :
2014 - Pek Yakında (Enis Fosforoğlu) (Sinema Filmi)
2009 - Bir Bulut Olsam (TV Dizisi)
2008 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)
2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Sinema Filmi)
2009 - Arka Sokaklar (4. Sezon ) (TV Dizisi)
2004 - Mavi Kolye (Faidar) (TV Dizisi)
2003 - Keloğlan (Aksakallı Dede) (TV Dizisi)
2003 - Hırçın Menekşe (TV Dizisi)
2001 - Sultan (TV Dizisi)
2001 - Mutluyüz Ailesi (TV Dizisi) (Oyuncu, yönetmen ve senarist)
2000 - Şeytan Sofrası (TV Filmi)
2000 - İmparator (TV Dizisi)
1999 - Şükran Büfe (Coşkun Baba) (TV Dizisi)
1997 - Sevimli Dostlar (TV Filmi)
1989 - Bana Göz Kulak Ol (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
1986 - Namus Düşmanı (Sinema Filmi)
1985 - Şaban Pabucu Yarım (Sinema Filmi)
1985 - Ya Ya Ya Şa Şa Şa (Sinema Filmi)
1983 - En Büyük Yumruk (Cemilin Adamı) (Sinema Filmi)
1983 - Aptal Kahraman (Sinema Filmi)
1979 - Ne Olacak Şimdi (Sinema Filmi)
1979 - Dokunmayın Şabanıma (Polis) (Sinema Filmi)
1978 - Çaresiz (Sinema Filmi)
1978 - Zor Oyunu Bozar (Sinema Filmi)
1978 - Sultan (Sinema Filmi)
1978 - Seven Unutmaz (Kenan) (Sinema Filmi)
1978 - Batan Güneş (Sinema Filmi)
1977 - Derbeder (Tarık) (Sinema Filmi)
1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor (Sinema Filmi)
1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Sinema Filmi)
1974 - Uyanık Kardeşler (Erkan'ın Arkadaşı) (Sinema Filmi)
1974 - Sezercik Küçük Mücahit (Kontame Veli) (Sinema Filmi)
1974 - Dertler Benim Olsun (Sinema Filmi)
1974 - Boşver Arkadaş (Ferit'in Arkadaşı) (Sinema Filmi)
1971 - Mavi Eşarp (Turgut) (Sinema Filmi)
1971 - Asya'nın Tek Atlısı Baybars (Seslendirme) (Sinema Filmi)
1970 - Zeyno (Davut) (Sinema Filmi)
1970 - Herkesin Sevgilisi (Sinema Filmi)

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Anahtar Kelimeler:
Enis Fosforoğlu kalp krizi vefat

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