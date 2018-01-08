MAGAZİN

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 13:41 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı iddiasıyla arkadaşı Ecem A. İle birlikte sabah saatlerinde adliyeye götürülüp, “Polise mukavemet” suçundan gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan genç oyuncu Feyza Civelek'in olay anı görüntülerine ilk kez Mynet ulaştı.

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

'Mynet Whatsapp İhbar Hattı'na ulaşan görüntülerde genç oyuncu Feyza Cilevek'in, polis memuruna hakaretler yağdırması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o anlar...

Oyuncu Feyza Civelek(23) ile arkadaşı Ecem A. sabah saat 03.30 sıralarında araç içerisinde evlerine doğru ilerlerken alkol kontrolüne takıldı. İddiaya göre Feyza Civelek ile aracını durdurmak isteyen polis arasında tartışma yaşandı. O sırada polisin elini ısıran ünlü oyuncu ve yanındaki arkadaşı Ecem A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ünlü oyuncu ve arkadaşı müraacat savcısına ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

BANA VURAN POLİSİN ELİNİ ISIRDIM, ŞİKAYETÇİYİM

Hakim karşısında ifade veren oyuncu Feyza Civelek, “Sabah saat 03.30 sıralarında arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy’den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Daha sonra yanıma iki polis gelerek beni zorla araçtan indirdi. Ben ne olduğunu anlamadım. Sinirlendim ve araçtan indim. O sırada polis memuru beni yere yatırdı. Bana yumruk attı. Ardından ben de tepki verdim. Arkadaşım panik içinde aracıyla oradan ayrıldı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikayetçiyim” dedi.

5a533b567152d80a8cf72bc5 (1)

YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR POLİS MEMURLARINA ENGEL OLMAK İSTEDİ

Oyuncu Feyza Civelek’in arkadaşı Ecem A. ise, araçlarını durduran polis memurunun zorla kapıyı açarak saçından çektiğini belirtti. Ecem A., “Benim kolumdan tutarak yere yatırdı. Sebebi ise aracı ısrarla sağa çekmek istememdi. Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Yoldan geçen araçlar durarak polis memurlarına engel olmak istedi. Bir tane polis aracı durdu ve polis memurunu itip beni aldı ve araca bindirdi. Beni yere yatıran polisle tartıştı. Polis merkezine geldiğimde trafik polisleri hiçbir suçum yokken ehliyetimi aldılar. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikayetçiyim” diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Ecem A.’nın “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki arkadaş hakkında polise mukavemet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

VATSAPİCFOTO

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

O şimdi bambaşka biri oldu

O şimdi bambaşka biri oldu

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı! İngiliz turist ise...

Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı! İngiliz turist ise...

İlginizi Çekebilir

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 43 yorum
Adini daha yeni duydum ünlü diyorsunuz :)
oyuncu olsan ne olacak...önce insan ol...diğer vatandaşlar insan değil mi...senin ayrıcalığın dört ayaklılar gibi ısırmak mı...
İsmini ilk duyuyorum buyuk unlumu kucuk unlumu bu
polis,güvenliği yasal sınırlar içinde sağlayacak.Bu tip olaylarda vatandaş ne kadar haklı bunu bilmek isteriz.Haberin takibi yapılmalı.vatandaş kusurlu,ya da polis hatalı olabilir.Sonucu merakla bekliyorum..
keşke polise direndi denseydi.
hem sarhoş hrm polise saldiriyor birse utanmadan polisi suçluyor. figuran bozuntusu...
Yuh artık yalana bak. Hangi devirde yaşıyorsunuz da polis durup dururken saçından çekecek, yumruk atacak. Bari destekli at.
polis saga cek dediyse saga cekeceksın iyi amerıkada degılsin kursunu yerdın
derhal kuduz aşısı yaptırmalı, ünlü münlü kuduz olabilir
Bu soğukta şortla geziyor çok ateşli
polisine askerine sahip çıkmayan devlet ayakta duramaz. çorçilin bir sözü var bana karşı gelirseniz afederim polisime karşı gelirseniz sizi af etmem
feyza civelek kim yav ünlüyse biz neden tanımıyoruz
Aşıları tamamıymış bari? Polisimize bir şey olamasa bari...
şımarık zenginler !
Ünlü değildi şimdi olmuş oldu :)
Antalyada sokak ortasında iki polisin bir kadını nasıl dövdüğünü bilinçli bir vatandaşın çektiği video sayesinde öğrendik. Bu iki kadın polislere ne yapabilir ki? Polisler iyice soruşturulmalı ve bu olayı gören vatandaş bimere şikayette bulunmalı. O videodan sonra polislere güven bitti.
1,2 tane dizide önemsiz küçük rol oynadı diye kendini türkan şoray sanan bir kızın zil zurna sarhoş trafike yakalanıp kendini ayrıcalıklı sanması sonucunda polise direnmesi akabinde saldırması olayı objektif yaklaşıyorum (çomar değilim )
canım yapmayın böyle hem ohal dönemi hem polis hükümeti var akpgenelbaşkanı ve milletvekillerinden sonraki en dokunulmaz insan polis demokrasi yerlerde, dipte; polisi gördüğünde ağzını bile açmayacaksın burnundan nefes alacaksın memleketine doğru rüku pozisyonunda bekleyeceksin onların işi bitince bırakırlar zaten, sadece kalabalık polis grubuysa biraz uzun sürebilir sabredeceksin
İçkiliymiş muhtemel . Genç neticede ama habere bu şekilde başlık atılmasını doğru bulmadım.
Hakim , savcı veya bunların bir yakınının elini ısırsa tutuklanırdı ama polis öğretmen doktor vb memurlara saldırırsan serbestsin. Devlet kendi namına görev yapan memurunu koruyacak arkadaşım ondan sonra bu sarhoşlar can alınca lanet okuyoruz bu kişiler kadar bunları toplum içine salanların da suçu yok mu ?
adliyeye geldiği kıyafete bakın. hakim karşısına mini şortla çıkıyor. ciddiyetsiz ve saygısız olduğu besbelli.
Ne olduğunun kim oldugunun önemi yok, alkol kontrolü yapılıyorsa adam gibi durup gereken neyse onu yapacak.hepimiz polis çevirmesine giriyoruz ehliyeti evrakları tam olan alkolsüz herkes problem çıkarmadan sessiz sedasız işlemini yapıyor. Bunun gibi artislerde film çeviriyor. Kadının zaten alkollü olduğu her halinden belli. Burda hala polise laf söylemek için fırsat kollayan lari görüyorum yazık.
şu ismini ilk defa duyuyorum bu mu ünlü diyenler!!! ülkede ünlüleri siz mi belli ediyonuz
meşhur olmanın yolu polisten geciyor her halde. 2018 yılındayız polis hangi nedenle vurmuş. dur ihtarına uymamış sa polis cezasını yazar gecer.
2side karantinaya alınsın 1 hafta boyunca gözlem altında tutulsun.Hanımefendinin aşıları tam mı tespit edilsin...
Amerikada olsa polis ikisini de vururdu
Türk polisinin yetkisi Gürcistan polisinin yetkisi kadar bile değil. Ya Amerikan polisi olsaydı, o dişleri bırakın,çeneyi kırmıştı
Bu kadar ünlü ise biz niye hiç duymadik?
o polis durup dururken size güç kullandıysa onun ama kullanmadıysa sizin diyelim ....
demokrasi ve özgürlükler ülkesi amarikada olsa idi leşini sererlerdi. doğrumu tabiiki değil onun için yatıp kalkıp Türkiye gibi bir ülkede yaşadıklarına şükretsinler
baktı esra ceyda kardeşler bu reklamlarla iyi para ediyor aynı yola başvurdu
ünlü oyuncu demiştiniz biz tanımıyoruz siz tanıyormusunuz acaba. Ayrıca polis gariban ya karşıdaki unlu olunca hemen camur at yok polis saçından tutmuş yok hakaret etmiş, herkes hakaret edileceğini düşünüyor ama allahın adaleti var merak etmesiz güccük feyza.
nasılsaadliyeden salınır ceza yok birşey olmaz
eger bunu polisler yer ve ehliyetine el koymazlarsa polislerin aklindsn suphe ederim, Hedef saptirma ve zaman gecirme ,Sarhos cunku
azcıkk parası bardiye şaşırmışş bebe. daha kaçta defa ekranda görüldü buu benee para şaşırtıyor işte bunları
kim bu bayanlar ben isimlerini ilk defa duyuyorum ve kendilerini ne zannediyorlar acaba?
Polis araçlarında kamera şart olmalı
En ağır ceza verilsin bu şımarık insanlara..
bunları şımartan toplum utansın. bu ve bunungibileri süreceksin ülkeden..
Bunlar oyuncu olsa ne işe yarar. Kontrolsa durup rütun kontrolünü yapar gidersin. neden serbest bırakılmış başkası olsa içerde 3 4 gün yatar
Diğer Haberler
Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Seren Serengil 100 bin TL’lik tazminat istiyor!

Seren Serengil 100 bin TL’lik tazminat istiyor!

Elçin Sangu'dan ters köşe! Dişleriyle şaşırttı

Elçin Sangu'dan ters köşe! Dişleriyle şaşırttı

Rus kedicik dansıyla Adnan Oktar'ı mest etti

Rus kedicik dansıyla Adnan Oktar'ı mest etti

Şeyma Subaşı'ndan Ahmet Hakan'a videolu yanıt

Şeyma Subaşı'ndan Ahmet Hakan'a videolu yanıt

Murat Dalkılıç Tayland'da stres atıyor

Murat Dalkılıç Tayland'da stres atıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.