Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

'Mynet Whatsapp İhbar Hattı'na ulaşan görüntülerde genç oyuncu Feyza Cilevek'in, polis memuruna hakaretler yağdırması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o anlar...

Oyuncu Feyza Civelek(23) ile arkadaşı Ecem A. sabah saat 03.30 sıralarında araç içerisinde evlerine doğru ilerlerken alkol kontrolüne takıldı. İddiaya göre Feyza Civelek ile aracını durdurmak isteyen polis arasında tartışma yaşandı. O sırada polisin elini ısıran ünlü oyuncu ve yanındaki arkadaşı Ecem A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ünlü oyuncu ve arkadaşı müraacat savcısına ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

BANA VURAN POLİSİN ELİNİ ISIRDIM, ŞİKAYETÇİYİM

Hakim karşısında ifade veren oyuncu Feyza Civelek, “Sabah saat 03.30 sıralarında arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy’den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Daha sonra yanıma iki polis gelerek beni zorla araçtan indirdi. Ben ne olduğunu anlamadım. Sinirlendim ve araçtan indim. O sırada polis memuru beni yere yatırdı. Bana yumruk attı. Ardından ben de tepki verdim. Arkadaşım panik içinde aracıyla oradan ayrıldı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikayetçiyim” dedi.