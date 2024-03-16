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Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan "Üçüncü çocuk olacak mı?" sorusuna şaşırtan cevap: “Hormonlarım zıplıyor”

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.03.2024 15:03
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Oyuncu Hazal Kaya, katıldığı programda üçüncü çocuğu isteyip istemediğiyle ilgili açıklama yaptı. Kaya’nın verdiği cevap hem şaşırttı hem de çok beğenildi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan "Üçüncü çocuk olacak mı?" sorusuna şaşırtan cevap: “Hormonlarım zıplıyor”

2019 yılında Hazal Kaya kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin Fikret Ali ve Süreyya Leyla adında iki çocukları dünyaya geldi.

Geçtiğimiz hafta Hazal Kaya ve Ali Atay, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılmış ve Hazal Kaya hastalık hastası olduğunu itiraf etmişti.

Hazal Kaya bu sefer de Berfu Yenenler ile Talk Show programına katıldı ve eğlenceli anlar ortaya çıktı.

"BEN FENALIK GEÇİRİRİM"

Berfu Yenenler, Hazal Kaya’ya üçüncü çocuk isteyip istemediklerini sordu. Hazal Kaya ise bu soruya keskin bir şekilde “hayır” cevabını verdi.

Ünlü oyuncu “Üçte biri ortada kalacak. Ortanca çocuk Süreyya olacak o noktada. Süreyya’yı unuttuk mu? Ben fenalık geçiririm. Doğum gününe daha küçük bebeği olan arkadaşlarım geldi mesela. Hormonlarım zıplıyor mu? Zıplıyor. Ama artık üçüncü çocuğu artık ben fiziksel olarak kaldıracağımı düşünmüyorum. Evlatlık alabiliriz, koruyucu aile olabiliriz. Fizyoterapist artık belli bir kilonun üstüne çıkmada yasak dedi artık.”

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Hazal Kaya Oyuncu
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