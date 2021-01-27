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  4. Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu Hükümsüz dizisiyle ekrana döndü

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu Hükümsüz dizisiyle ekrana döndü

27.01.2021 20:21 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu Hükümsüz dizisiyle ekrana döndü

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisi, kadrosuna konuk oyuncu olarak İpek Tuzcuoğlu'nu dahil etti. Sevenleriyle dizinin 4. bölümünde buluşan Tuzcuoğlu, oyunculuğu ile herkesten tam not aldı.

ipek

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy, İsmail Hacıoğlu, Ruhsar Öcal, Mehmet Ulay, Şebnem Doğruer ve Pınar Bibin'in yer aldığı dizi, izleyiciye ilk olarak Exxen'den merhaba demişti. TV8 ekranlarından da yayınlanmaya başlayan Hükümsüz, kadına şiddet konusunu ele alıyor. Dizinin sloganı ise "Engellenebilir her ölüm cinayettir" şeklinde.

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